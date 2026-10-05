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Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

El ataque sucedió cuando la víctima, de 22 años, le cortaba el pelo a su hermano. El agresor se asomó por una ventana y gatilló

5 de octubre 2026 · 11:28hs
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Franco Calabrese trabajaba en su barbería del barrio Belgrano de Santa Fe cuando alguien le disparó a través de la ventana

Foto: UNO Santa Fe

Franco Calabrese trabajaba en su barbería del barrio Belgrano de Santa Fe cuando alguien le disparó a través de la ventana

Un brutal ataque con arma de fuego sacudió en las últimas horas al barrio Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Franco Calabrese, un joven barbero de 22 años, se encuentra internado en estado desesperante y luchando por su vida tras haber sido baleado a corta distancia en la cabeza por un desconocido.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 17 de ayer en la barbería familiar de la víctima. Claudia, madre de la víctima, le contó a UNO Santa Fe, que sus dos hijos se encontraban dentro del local trabajando. Debido a un corte de luz en la zona, mantenían la puerta y la ventana abiertas para aprovechar la ventilación y la luz natural.

"Mi hijo de 18 le estaba cortando el pelo al de 22. En ese momento, un muchacho alto, flaco y a cara descubierta se asomó por la ventana, sacó un arma y le disparó directamente en la cabeza. Fue un solo disparo, sin decir una sola palabra", recordó conmovida la mujer.

"Yo pensé que entraba a robar, pero no exigió nada. Cuando vi el arma grité y ahí le disparó a la cabeza. Mi hijo está peleando entre la vida y la muerte. Pido justicia para que esto no quede impune", subrayó Claudia.

El agresor del barbero tuvo un cómplice

La reconstrucción inicial de los familiares sugiere que el tirador no actuó de manera solitaria. Según los testimonios aportados, a pocos metros de la escena del crimen, sobre la esquina de la cuadra, aguardaba un segundo delincuente a bordo de una motocicleta con el motor en marcha para facilitar la fuga inmediata tras el disparo.

>> Leer más: Crimen del barbero en barrio Larrea: los padres de la víctima piden justicia

Asimismo, la familia de Calabrese descartó rotundamente que el joven tuviera amenazas previas o conflictos con terceros en el barrio. También por ahora se podría descartar la hipótesis de intento de robo, ya que el agresor no exigió dinero, pertenencias ni herramientas de trabajo antes de ejecutar el disparo.

Claudia remarcó que su hijo se dedica exclusivamente a trabajar en el oficio y colaborar con su entorno: "Viene todos los días a trabajar, es solidario, muy compañero con sus hermanos y nunca tuvo problemas con nadie".

Un detenido por el ataque al barbero

Los efectivos policiales y los peritos de la PDI acudieron al inmueble para concretar los peritajes de rigor y recolectar testimonios, mientras el herido permanece ingresado en estado crítico con pronóstico reservado.

>> Leer más: Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un bebé de un año

Cerca de las 19.30, a partir de las entrevistas realizadas a testigos, los investigadores obtuvieron datos que apuntaban a un joven de 18 años como posible autor del disparo. Con esa información, oficiales de Orden Público y de Cuerpos se dirigieron hasta un inmueble donde se encontraba el sospechoso y lo detuvieron.

El joven, identificado por sus iniciales como J. D. R., fue trasladado y quedó alojado en una dependencia policial. Mientras tanto, otros agentes permanecieron en el inmueble a la espera de realizar las diligencias correspondientes, previa comunicación de lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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