Dalma Maradona rompió el silencio: ¿qué dijo sobre el romance entre Rocío Oliva y Néstor Ortigoza?

Tras la confirmación del compromiso entre el ex futbolista y Rocío Oliva, la hija de Diego Maradona apuntó directamente contra la mediática y la trató de sucia

En la última semana se confirmó el romance entre Rocío Oliva , la exmujer de Diego Maradona y el exjugador de Rosario Central, Néstor Ortigoza. De hecho, la mediática publicó en sus historias de Instagram donde la apreja anuncia su compromiso. Ahora, Dalma Maradona opinó sobre el nuevo romance y apuntó directamente contra la ex de su padre.

Cabe recordar que, desde hace años, Dalma y Rocío mantienen una tensa relación. Si bien luego de la muerte de su padre la hija del diez pudo reconciliarse con Verónica Ojeda, otra de sus exparejas y madre de Dieguito Fernando, no sucedió lo mismo con Oliva. “ Mi vínculo con Rocío era nulo. Ella quería una compensación económica, y se dio cuenta de que no, porque hay un montón de cosas que ella tiene que si nos ponemos a buscar…” , declaró Dalma sobre la situación de Oliva tras la muerte de Diego.

¿Qué dijo Dalma Maradona sobre Rocío Oliva?

En el programa de streaming “Ángel Responde”, donde Dalma Maradona trabaja como panelista junto a Carla Conte y Juli Argenta, contaron la primicia del compromiso de la mediática y Néstor Ortigoza. Inmediatamente, entre risas, la hija de Diego comentó: “Vamos a arrancar con el fondo de la olla”.

En el programa recorrieron los comienzos de la relación entre el exjugador de Central y Oliva y pasaron en vivo el video que hizo desatar los rumores de un posible romance, donde se los veía muy cariñosos en un boliche porteño. “Yo no pasé ese video, paren porque después se va a pensar que la estoy stalkeando está sucia” apuntó directamente la hija del diez contra Oliva. Luego agregó: “Vi el video y lo unico que dije fue ´Wow ellos saben que los estan grabando o no?´, que raro” .

En ese momento, Julieta Argenta agregó los detalles sobre la denuncia de violencia de géenero en la que esta involucrado Ortigoza. En un tono picante, Carla Conte agregó: “Con todo eso que se sabe de este hombre, después no digas Rochi que no te avisamos, que el universo no te aviso en donde te estabas metiendo”.

Para finalizar Dalma comentó en tono irónico: “Me parece muy bien... qué se yo ¿Llamarán a la empresa de mi mamá para que organice el casamiento? Sería muchísimo todo”.

