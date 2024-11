Cuándo llega Spotify Wrapped 2024, el resumen musical del año

¿Cuándo es el Spotify Wrapped 2024?

Actualmente, no hay una fecha oficial. Sin embargo, basándonos en los lanzamientos de años anteriores, el Spotify Wrapped suele tener lugar hacia finales de noviembre o principios de diciembre. De hecho, los dos últimos años se estrenó el 29 de noviembre y, en 2021, salió el miércoles 1 de diciembre, por lo que se puede esperar que la función esté disponible a principios de diciembre.

La información suele permanecer durante todo diciembre, por lo que no es necesario acceder al mismo en esta fecha, sino que hay tiempo de sobra para hacerlo.

¿Cómo se accede al Spotify Wrapped?

Para acceder al Spotify Wrapped, si o si, necesitas ser miembro de la plataforma y estar conectado a internet.

Cuando esté disponible, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación para acceder a su resumen. Para verlo desde la aplicación, solo se debe ingresar a la cuenta de Spotify y buscar el banner de "Wraped 2024".

¿Cómo fue el Spotify Wrapped 2023?

Antes de conocer lo que nos depara en este nuevo ranking musical, este es un breve repaso de cómo fue el Wrapped 2023.

El año pasado, Wrapped sorprendió a los usuarios con algunas novedades, pero también consolidó a algunos de los artistas más escuchados a nivel mundial. Taylor Swift, por ejemplo, desbancó a Bad Bunny, quien había sido el más reproducido en los tres años anteriores, y se coronó como la artista más escuchada globalmente. Swift, se convirtió en la primera mujer en alcanzar este puesto desde Rihanna en 2012. Su éxito estuvo respaldado por su gira "The Eras Tour", la regrabación de sus discos y el lanzamiento del álbum "Midnights". Junto a Taylor Swift, otros artistas como The Weeknd, Drake, Peso Pluma y Karol G destacaron en la lista global de los más escuchados.

En cuanto a las canciones, el hit de Miley Cyrus, "Flowers", dominó las listas globales, mientras que temas de SZA, Harry Styles y Taylor Swift también estuvieron entre los más populares.

La escena local estuvo marcada por la amplia presencia de artistas mujeres, que crecieron un 41.43% en Argentina y un 49% a nivel global, con respecto al 2022. En el resumen de nuestro país, piso fuerte la cantante María Becerra. “La nena de Argentina” en 2023 se posicionó como la artista femenina mas escuchada del país por tercer año consecutivo.

Embed Artista argentina mujer más escuchada por tercer año consecutivo, @MariaBecerra22.#Mi2023EnSpotify pic.twitter.com/XTz74U0wWU — Spotify Argentina (@SpotifyARG) December 7, 2023

¿Qué esperar del Spotify Wrapped 2024?

Con el panorama del año pasado, las expectativas para Wrapped 2024 son altas. Con la creciente popularidad de géneros como el reguetón, la música urbana y el pop, es posible que estos estilos continúen dominando las listas.

A nivel global, se puede esperar que Taylor Swift siga dominando Wrapped, especialmente con el continuo éxito de "The Eras Tour" y el lanzamiento de sus doble álbum "The Tortured Poets Department". Otra cantante que puede seguir liderando el ranking es Billie Eilish, que este año rompió récords con su aclamado álbum "Hit Me Hard and Soft".

Por otro lado, se espera que cantantes emergentes a nivel global lideren el ranking. Sabrina Carpenter, quien se consolidó como una de las principales voces del pop este último año, tiene muchas posibilidades de aparecer en los primeros puestos. A su vez, Charlie XCX, quien con su disco "Brat" lideró los charts de Estados Unidos en Spotify, podría hacerse notar en el resumen del 2024.

En la escena argentina, Duki podría seguir liderando el ranking del año. El artista, que sigue consolidando su lugar en la música urbana, actualmente esta liderando los puestos del Top Argentina con el lanzamiento de su nuevo álbum AMERI.

Además, se espera que más artistas femeninas se posicionen en los primeros puestos del Wrapped 2024. María Becerra y Nicki Nicole, siguen siendo dos de las artistas más relevantes de la escena musical, por lo que probablemente aparezcan en en el top.

Por otro lado, Emilia tiene grandes chances de figurar en el Wrapped 2024. Su álbum MP3 fue un éxito arrollador, con varios de sus sencillos que alcanzaron el puesto número 1 en Spotify Argentina.

En el terreno de los artistas emergentes, un nombre que ha irrumpido con fuerza este 2024 y podría formar parte del Wrapped es Valentino Merlo. El joven rosarino, que actualmente lidera el top de Argentina con cuatro canciones, se posiciona como una de las figuras más prometedoras del momento.

A su vez, el cantante Luck Ra podría hacer su entrada en el ranking. El cuartetero se consolidó como uno de los cantantes más exitosos este año, con hits y colaboraciones con otros artistas que han hecho despegar su carrera musical.

