El cantante de cumbia santafesina abre un nuevo proyecto musical y ya puso fecha y hora para reencontrarse con sus fanáticos. Los detalles del show en esta nota

A Cacho Deicas nada puede separarlo de su pasión por la música. Después de atravesar un accidente cerebrovascular (ACV), su debida recuperación y las polémicas con su exbanda “Los Palmeras”, el santafesino se vuelve a subir al escenario y promete volver más que renovado.

La gran noticia llegó el viernes pasado, cuando Deicas presentó a su nueva banda con el anuncio de su primer show solista desde la separación. " Esperamos a toda la gente a la que le gusta la música tropical" , comentó a través de un video publicado en redes sociales.

El cantante había dejado en claro que no pensaba quedarse en su casa a esperar otras invitaciones cuando el pasado 25 de julio hizo su primera aparición en el escenario después de su ruptura con “Los Palmeras” . Con su público local, Deicas se subió al escenario de “Los Iracundos” e hizo bailar a la ciudad de Santa Fe con la interpretación de sus canciones más conocidas: "El bombón", "Por primera vez" y "Títere".

Ahora, con sus 73 años, el santafesino apuesta a los nuevos comienzos e ingresa en una etapa que se abrirá con su primer show oficial.

Cuándo es el show solista de Cacho Deicas

La presentación solista de Rubén "Cacho" Deicas será el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Se trata del primer espectáculo completo en el que participa desde que fue internado por un ACV isquémico transitorio. Entre sus problemas de salud y el conflicto con el otro referente del histórico grupo de cumbia santafesina, el artista pasó más de siete meses alejado de los escenarios.

En cuanto a su nuevo proyecto, Cacho prometió con entusiasmo: "Esta es la banda que los va a hacer divertirse". La invitación lanzada desde su cuenta oficial de Instagram incluye a seis instrumentistas nuevos con los que empezó la puesta a punto dentro de una sala de ensayo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rubén "Cacho" Deicas (@cachodeicasoficial)

El vocalista decidió hacer una apuesta fuerte en la ciudad de Buenos Aires, confiando en que sus fieles seguidores saldrán desde todo el país directo a la capital nacional para una noche única e histórica. “Nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos”, afirmó el cantante en la publicación.

Un nuevo productor para una nueva etapa

El lanzamiento de la carrera solista de Cacho Deicas se confirmó con la participación de Ricardo Gasquero. El productor porteño es conocido por su trabajo con Panam y Uriel Lozano, otro referente del género y amigo de Cacho.

Por otra parte, el cantante eligió a Maximiliano "Toty" Frutos como director musical de su nueva banda. El instrumentista oriundo de Santo Tomé también pasó por Los Palmeras y en esta ocasión se hizo cargo del bajo para acompañar a la leyenda de la cumbia santafesina.