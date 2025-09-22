La Capital | Economía | retenciones

Suspensión de retenciones: efectos políticos, en el dólar y en la mesa

La medida para engordar reservas evidencia la crisis cambiaria. ¿Por qué ganan las cerealeras y reacciona Provincias Unidas? ¿Pan para hoy, hambre para mañana?

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

22 de septiembre 2025 · 12:53hs
El presidente

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzan con una baja temporaria de las retenciones para obtener dólares

La sorpresiva suspensión de las retenciones de los granos es un nuevo eslabón de una serie para frenar la crisis cambiaria que se está acelerando. En otras palabras, no es más que un parche para obtener dólares a través de una tentación enorme para el campo y aguantar la corrida con todo lo que esté a mano.

Eso es lo primero que se descubre al correr el velo detrás de la medida de Javier Milei. La crónica es frenética: el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que había dólares para todos y que se quemarían todos los necesarios. El viernes filtran que se estaba negociando un crédito con el Tesoro de Estados Unidos y el domingo que la cifra es de 30 mil millones de dólares. Este lunes se suspenden las retenciones a cero.

El marco es la desesperación. Eso es lo que la oposición señala: no es algo genuino sino impulsado por la crisis. El gobernador Maximiliano Pullaro fue por ese lado sobre todo porque la medida resultará un beneficio para el campo, y éste es un electorado en el que bucea Provincias Unidas, el sello electoral de los gobernadores. Es decir, podría pensarse que contrarresta el avance del sello electoral, pero si lo hace es desde la crisis y eso puede pesar más.

Retenciones y el dólar

Igualmente la reacción fue rápida. “Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales”, sostuvo en su cuenta de X al igual que lo hicieron los otros gobernadores de Provincias Unidas. Lo referido a fuga de capitales es un dardo directo al ministro Caputo.

"Plan platita con el campo no va", disparó la vicegobernadora y candidata de Provincias Unidas, Gisela Scaglia. Si hay alguien endeble en esta historia es el gobierno que apela a esta medida de urgencia. Por lo tanto también debe haber ganadores o quienes se beneficien. No solo los productores se meten en este grupo -aquellos que aún tengan granos-, sino, sobre todo, las cerealeras que rápidamente salieron a respaldar la medida.

"Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras antes de ingresar a una reunión con el equipo económico de la Nación.

Después del encuentro, sostuvieron que “CIARA-CEC colaborará en su pronta implementación”. Hasta podría decirse que terminan doblándole el brazo al gobierno que está en un claro momento de agotamiento y de necesidad de liquidación de dólares. Ante un eventual sondeo al sector por parte de Economía para que liquiden, las agroexportadoras habrán podido poner condiciones y lograr esta ventana.

idigoras 1.jpg
Gustavo Idígoras de CIARA, ase reunión con el equipo económico para definir implementación de la la baja de las retenciones

Gustavo Idígoras de CIARA, ase reunión con el equipo económico para definir implementación de la la baja de las retenciones

Otra especulación que se arrojó en las primeras horas frenéticas de conocida la medida es si le conviene vender ahora o esperar después de las elecciones nacionales cuando se supone que haya una devaluación. La respuesta es clara: es demasiado grande esa zanahoria para esperar. Esta ventana es cash, después decantará lo otro. ¿Win Win?

La baja al 0% desde el 26% actual de la soja y del 9,5% de trigo y maíz, es una tentación grande para vender. Son a grandes rasgos según comentaban en el mercado 100 dólares más por toneladas para la soja. Por lo tanto se presume que se venderán los 7.000.000 de dólares estimados antes del 31 de octubre que es el límite temporal. Si esto sucede, ¿prorrogarán la medida y dejarán abierta la ventana?

Los números sobre el stock de granos que hay no son exactos. Según datos de finales de agosto y principios de septiembre de 2025, en Argentina restan por vender aproximadamente 5.5 millones de toneladas de soja para la campaña 2024/2025, y se espera que unas 5.2 millones de toneladas se trasladen a la próxima campaña. Estas cifras provienen de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La otra incógnita es si habrá un traslado a precios en pesos de los productos sin retenciones, por ejemplo directo en aceite y harinas, e indirecto en huevos, carne, leche y pollo que se alimentan con subproductos de los granos. En principio podría tener algún incremento y eso daría lugar a una aceleración transitoria de la inflación durante el cierre de año. También tendrá efectos en la recaudación futura con un costo fiscal de 1.600 millones de dólares, según los primeros cálculos, y en el tipo de cambio, obviamente para arriba después de las elecciones. Probablemente pueda decirse pan para hoy hambre para mañana.

Qué pasa con Estados Unidos

La evidencia económica es neta: hace seis meses el gobierno obtuvo 20 mil millones entre el FMI y créditos. Hoy está de vuelta a buscar dinero, porque una de las metas era comprar dólares y reforzar reservas y no lo hizo. Es decir, el gobierno está metiendo mano de donde sea para obtener dólares, lo que genera incertidumbre en el plan económico.

En medio de la sorpresa y asimilación de la suspensión de las retenciones al campo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un mensaje de X en el que confirmó que se evalúa la manera de ayudar a sostener a Milei en medio de las turbulencias económicas. "El Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", aseveró en un probable mensaje sincronizado para calmar a los mercados.

Lo cierto es que además de los ¿30 mil millones de dólares? o la ayuda que garantice Estados Unidos, el gobierno igualmente va por 7 mil millones del campo, pese a los efectos posteriores que tenga (caída en la recaudación, mayor tipo de cambio post elecciones, posible mayor inflación) lo que evidencia que la necesidad de dólares y al tensión cambiaria es crítica.

Noticias relacionadas
El Poder Ejecutivo decidió eliminar las retenciones para la soja y otros productos.

El gobierno anunció retenciones cero para las exportaciones de granos

La firma Celulosa tiene nuevo accionista principal.

Celulosa: un empresario argentino se convirtió en el accionista principal

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Se trata del tercer día consecutivo que el BCRA interviene en el mercado.

El BCRA vendió u$s678 millones para frenar al dólar

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Lo último

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Un análisis acerca de cómo se mueven los alquileres y la ocupación de los locales comerciales en pleno centro. Costos mensuales y desembarcos en sitios claves.

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei no tiene facultades para suspender la ley
Política

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei "no tiene facultades" para suspender la ley

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Ovación
Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año
Ovación

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Policiales
Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas
Policiales

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La Ciudad
Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha
La Ciudad

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional