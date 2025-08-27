La Capital | Zoom | hija

La hija de Marcos Camino rompió el silencio: "Cacho es la voz irremplazable de Los Palmeras"

Silvana Camino se refirió al conflicto en Los Palmeras y cuestionó a su padre tras los comentarios contra la ex voz de la banda

27 de agosto 2025 · 14:45hs
La hija de Marcos Camino habló sobre el conflicto de Los Palmeras

La hija de Marcos Camino habló sobre el conflicto de Los Palmeras

Los Palmeras y Cacho Deicas siguen siendo noticia. Aunque parecía que después de la separación las aguas se iban a apaciguar, de lo contrario, en el último tiempo, voces ajenas a la banda cuentan sus versiones y opinión.

Cabe remarcar que cada uno de los involucrados tiene su propia versión de lo sucedido. Marcos Camino sostiene que nadie fue echado de la banda mientras que Cacho Deicas asegura que su decisión de alejarse luego de un ACV estaba vinculada a su seguridad dentro del conjunto tropical. El cantante alegó que desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para incorporarse, las cuales “iban en contra del proceso de recuperación” que está atravesando, así como también “de su libertad para utilizar las redes sociales”. Ante la negativa a aceptar esos requisitos, Cacho recibió una carta documento firmada por Marcos Camino donde se formalizaba un pedido de disolución del vínculo laboral.

En el último mes, la nieta de Marcos Camino se mostró a favor de Cacho Deicas y contó en una entrevista que no tenía buen vínculo con su abuelo. Ahora, su madre, es decir la hija del acordeonista, dio una entrevista para el mismo medio y se posicionó en el conflicto de la ex voz principal de la banda y padre.

>> Leer más: Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué dijo la hija de Marcos Camino

Silvana Camino, hija de Marcos Camino, se pronunció sobre el conflicto con Cacho Deicas durante un vivo de Instagram con Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

Al comenzar la entrevista, Silvana dio detalles del vínculo que tiene con Marcos: "Hace rato que estoy distanciada, como hemos estado durante muchos lapsos durante la separación de mis padres".

Según contó, sus declaraciones son en defensa de su hija: “Mi hija saltó por mí el otro día y dijo que era team Cacho Deicas, pero acá hay cosas que no están dichas ni se dirán, dolores que arrastra cualquier familia. En Santa Fe se sabe, porque es un gran pueblo chico”.

En este sentido, Silvana habló del conflicto de la banda y de Deicas. La hija del acordeonista destacó la importancia de Cacho dentro de Los Palmeras, aunque subrayó que el verdadero creador del grupo fue su padre. “Mi papá creó una empresa de algo que en santa fe era moneda correinte. Los Palmeras son basicamente de Mracos Camino. Cacho fue el Messi o el Maradona que se sumó en Los Palmeras, la voz inconfundible e irremplazable", aclaró.

Sin embargo, fue contundente acerca de las actitudes de Camino tras el accidente de Deicas: “Lo que falló acá es que yo no me imagino siendo socia de una amiga y hablando mal de ella. Esas cosas se arreglan adentro de casa, no dejo que mi amigo se ofenda o se sienta mal".

Y, agregó: “Me comuniqué con uno de los hijos de Cacho para saber cómo estaba su papá, porque estábamos preocupados”.

Silvana no dudo en cuestionar publciamente a su padre: “Cuando escuché a mi papá hablar mal de Cacho sufrí mucho. Si él me escuchara y lo pudera asesorar iría por otro camino, pero yo soy más emocional que él".

Embed

Qué dijo la nieta de Marcos Camino

Constanza Camino, la nieta del acordeonista, fue entrevistada por Juan Etchegoyen en un vivo de Instagram de Radio Mitre. Durante la conversación, el periodista le preguntó si efectivamente era nieta de Marcos Camino.

>> Leer más: Los Palmeras hablaron sobre la salida de Cacho Deicas: "Nos arruinó a todos"

“Yo no tengo relación con él”, comenzó contundente, refiriéndose a su vínculo con el líder de la banda cumbiera. “Soy team Cacho, como santafesina. Acá en Santa Fe nos preocupó mucho lo que pasó”, refiriéndose al ACV que atravesó el cantante.

Luego reveló que tampoco su madre tiene contacto con Camino: “Lo que tiene mi mamá es de ella y no tiene que ver con «ser hija de», porque ella tampoco tiene relación con él”.

En ese momento, el periodista le preguntó sobre su preferencia por Cacho siendo nieta de Camino. “No me quiero hacer la distinta, pero no miro tele. A lo único que le presté atención fue a la preocupación por la salud de Cacho”, remarcó la joven.

La relación de Marcos Camino y su nieta

Etchegoyen también le consultó si, en caso de que Marcos Camino quisiera volver a construir una relación con ella, accedería. “Le agradezco, pero no. Ya estoy grande, tengo otras preocupaciones. No me interesa”, respondió.

Respecto a cómo es Marcos, Constanza comentó: “Lo único que sé de él es que era un tipo muy gracioso, pero la verdad no sé mucho. A mí no me interesa tanto hablar de él. La nada misma”.

>> Leer más: Los Palmeras: Marcos Camino insiste en que "no echó" a Cacho Deicas y habló de su salud

“Tuve a mi otro abuelo amoroso, cuidador y cariñoso”, relató. “Lo he cruzado y no ha existido ni saludo ni nada. Estábamos grabando una publicidad y tocaban Los Palmeras, ellos hacían la música y nos cruzamos, y él como si nada”, dijo contundente Constanza.

