Cuáles son las películas más esperadas de 2024 y cuándo se estrenan

“Pobres criaturas” - 18 de enero

La nueva película del griego Yorgos Lanthimos, que pisó fuerte en Hollywood con su anterior filme “La favorita”, está protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe. La película se alzó con el León de Oro a la mejor película en la 80.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia y Mejor Actriz Protagónica en Comedia (Emma Stone), y es candidata certera a aparecer en los próximos Oscar.

Pobres Criaturas | Tráiler Oficial | Subtitulado

“Anatomía de una caída” - 25 de enero

Sandra, una escritora alemana, es arrestada por asesinato en Francia tras la muerte de su marido, Samuel, en una casa en la nieve en circunstancias misteriosas. Está dirigida por Justine Triet a partir de un guión que coescribió con Arthur Harari, y está protagonizada por la alemana Sandra Hüller. Se estrenó en el 76º Festival de Cine de Cannes, donde ganó la Palma de Oro. En los Globos de Oro, se quedó con el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa y a Mejor Guión Original.

Anatomía De Una Caída (2023) Tráiler Oficial Subtitulado

“Duna: parte 2” - 29 de enero

Se trata de la esperada segunda parte de la adaptación cinematográfica, dirigida por Denis Villeneuve, de la icónica novela homónima de ciencia ficción, publicada por Frank Herbert en 1945. Al elenco encabezado por Timothée Chalamet y Zendaya, se suman Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen, Florence Pugh como la princesa Irulan, Christopher Walken como el emperador Shaddam IV y Léa Seydoux como la Bene Gesserit Lady Margot.

Duna: Parte Dos | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

“Ferrari” - 8 de febrero

Escrita y dirigida por Michael Mann (autor de clásicos del género de acción como “Heat”), esta película biográfica se centra en la vida de Enzo Ferrari, fundador de la prestigiosa marca italiana de automóviles. Adam Driver y Penélope Cruz encabezan en el elenco del filme, que promete un despliegue visual digno de aprovechar en cines.

Ferrari (2024) Tráiler Oficial Subtitulado

“El color púrpura” - 8 de febrero

Esta película es una adaptación del musical de Broadway, basado en la novela homónima de Alicia Walker. A su vez, se trata de la segunda versión cinematográfica de esta historia, después del drama dirigido por Steven Spielberg en 1985. En esta oportunidad, Spielberg oficiará como productor, junto a Quincy Jones y Oprah Winfrey. El elenco es otro punto fuerte de la película: la cantante Fantasia (que ya recibió nominaciones por su actuación) lo encabeza junto a Taraji P. Henson y Halle Bailey, quien regresa a la pantalla grande tras protagonizar la exitosa “La sirenita”.

El Color Púrpura | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

“Los que se quedan” - 8 de febrero

El nuevo filme de Alexander Payne (“Entre copas”, “Los descendientes”) sigue a un profesor de historia antipático (Paul Giamatti) de un colegio pupilo, que se ve obligado a acompañar a un grupo de estudiantes que no tienen adónde ir durante las vacaciones de Navidad. Esta trama se desarrolla con la sensibilidad particular en torno a los vínculos humanos que caracteriza al cine de Payne. En los Globos de Oro, Giamatti se quedó con el premio a Mejor Actor de Comedia y su partenaire Da'Vine Joy Randolph hizo lo propio como Mejor Actriz de Reparto.

Los que se quedan | Tráiler oficial (Universal Pictures) - HD

“Zona de interés” - 15 de febrero

Esta película dramática, escrita y dirigida por Jonathan Glazer, está basada libremente en la novela del mismo nombre de Martin Amis. El filme sigue a la familia del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, mientras desarrolla una vida aparentemente normal y apacible, mientras a metros de esa casa transcurren los crímenes del holocausto. Se estrenó en el Festival de Cannes, donde se quedó con el Gran Premio del Jurado, y es una gran candidata a quedarse con el Oscar a Mejor Película Internacional (dado que no competirá “Anatomía de una caída” en esa categoría).

The Zone of Interest (2023) - Tráiler Subtitulado en Español

"Mickey 17" - 28 de marzo

El nuevo filme del director surcoreano Bong Joon Ho está entre lo más esperado del año, sobre todo porque se trata de su primer trabajo después de la exitosa “Parasite” (que ganó seis premios Oscar, incluido Mejor Película). “Mickey 17” es una adaptación de la novela de ciencia ficción de Edward Ashton sobre un empleado que es enviado a colonizar un mundo helado, y tras su desaparición y presunta muerte, es reemplazado por un clon. Está protagonizada por Robert Pattinson y Naomi Ackie, acompañados por Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo.

MICKEY 17 (2024) TRAILER ESPAÑOL LATINO SUBTITULADO (Anuncio de Fecha de Estreno)

"Desafiantes" - 25 de abril

Una vez más, un estreno de un director reconocido como el italiano Luca Guadagnino, que viene haciendo mecha en la cultura popular con sus películas “Call me by your name” y “Suspiria” (una nueva versión del clásico de terror de Dario Argento) y su serie “We are who we are”. En este caso, “Desafiantes” presenta a una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora (Zendaya), en una especie de triángulo amoroso con su esposo (Mike Faist), y su ex (Josh O’Connor).

DESAFIANTES | Tráiler Oficial | Subtitulado

"Furiosa: una saga de Mad Max" - 23 de mayo

Ocho años después de “Mad Max: furia en el camino” y 45 alucinantes años después de la original de “Mad Max”, el director George Miller, a sus 78 años, regresa con una nueva entrega de la saga. Esta vez, la historia se centra en el origen de la guerrera Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, en una versión más joven del rol que encarnó Charlize Theron en “Furia en el camino”. Esta última recibió diez nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, por lo cual las expectativas son altas respecto de este nuevo proyecto.

FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX | TRÁILER OFICIAL #1 | SUBTITULADO

"Twisters" - 18 de julio

Este año, llega a cines la secuela de “Tornado”, el clásico thriller de catástrofe de 1996. En en esta segunda parte, Daisy Edgar-Jones (“Normal People”) y Glen Powell (“Top Gun: Maverick”) protagonizan como un par de científicos que estudian tornados, en compañía de la dupla original formada por Helen Hunt y Bill Paxton. Otro dato relevante es que el guionista y director es Lee Isaac Chung, quien fue nominado al Oscar por su ópera prima “Minari”.

Twisters (2024) Teaser Trailer

"Deadpool 3" - 26 de julio

La tercera “Deadpool” es una de las grandes apuestas de Marvel para el 2024, que viene de varios fracasos de taquilla. En este caso, se espera que una de las sagas más entretenidas de la franquicia, protagonizada por Ryan Reynolds, vuelva a convocar masivamente a los cines a los fanáticos del MCU. El dato fundamental es que en este caso, Deadpool estará mano a mano con Wolverine, interpretado por Hugh Jackman.

Deadpool 3 (2022) | Teaser Tráiler Oficial Subtitulado | Ryan Reynolds

“Joker 2” - 3 de octubre

La secuela de “Joker” promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del año, y no sólo para los fans de DC. Nuevamente dirigida por Todd Phillips, y encabezada por Joaquin Phoenix en el rol de Arthur Fleck (el Joker, o Guasón), este filme continúa el desarrollo del personaje hasta el encuentro con su novia Harley Quinn, interpretada por ni más ni menos que Lady Gaga. Un dato no menor es que el filme tendrá un fuerte componente musical, lo cual genera expectativa dado que el tono de la primera entrega era dramático y bastante oscuro.

JOKER 2: Folie à Deux – Full Trailer (2024) Lady Gaga, Joaquin Phoenix Movie | Warner Bros (New)

"Gladiador 2" - 21 de noviembre



Esta secuela llega 24 años después de la original, y también estará dirigida por Ridley Scott. El filme sigue a Lucius, el sobrino de Cómodo, que es salvado por Máximo (Russel Crowe) en "Gladiador". Está protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn, y Pedro Pascal.

Gladiator 2 (2024) | TEASER TRAILER | Paramount | Pedro Pascal, Denzel Washington (4K)

"Wicked: primera parte" - 27 de noviembre

Se trata de una adaptación cinematográfica del clásico musical, que desarrolla la historia de origen de las brujas del “Mago de Oz”. En este caso, Ariana Grande será la “Bruja Buena” Glinda y Cynthia Erivo la “Bruja Malvada del Oeste”. El resto del elenco, según trascendió, esta compuesto por figuras como Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

Wicked: Part One (2024) | FIRST LOOK - Ariana Grande Universal Pictures Movie

“Avatar 3” - 19 de Diciembre

Después de una exitosísima secuela que rompió la taquilla en 2022, James Cameron continúa su popular saga de fantasía, para la cual ya tiene confirmadas una cuarta y quinta parte.

"Nosferatu" - 25 de diciembre

El día de Navidad tendrá un estreno muy particular. El director Robert Eggers, autor de “El faro” y “El hombre del norte”, concretará su proyecto soñado: readaptar “Nosferatu”, el clásico filme mudo de terror de F. W. Murnau, que en 1922 marcó el período del expresionismo alemán. Esta vez, Bill Skarsgård (“It”) interpretará al Conde Orlok, con Lily-Rose Depp como partenaire.

“Spider-Man: más allá del spiderverso” - 26 de diciembre

Se trata de la tercera entrega de la saga animada de Spider-Man que viene cosechando fanáticos y premios en todo el mundo (la primera se quedó con el Oscar a Mejor Película de Animación en 2019).