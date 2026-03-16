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Muñecas inflables, repudio y sanción: Central quedó expuesto por excesos en los festejos tras el clásico

El partido ante Banfield se frenó por objetos arrojados desde la tribuna canalla con alusiones a Newell’s. El episodio sumó repudios y dejó a Central otra vez al borde de una sanción.

16 de marzo 2026 · 16:51hs
La hinchada de Central estuvo de fiesta ante Banfield en el Gigante pero en parte de la celebración hubo excesos que serán sancionados.

Celina Mutti Lovera

La hinchada de Central estuvo de fiesta ante Banfield en el Gigante pero en parte de la celebración hubo excesos que serán sancionados.

Los excesos en la celebración del clásico, el sábado último en el Gigante en ocasión del partido ante Banfield, seguramente traerán consecuencias en cuanto a sanciones a Central. Además, por reincidencia. En el medio, hubo repudios de varios sectores, entre ellos de la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario.

El juez Nicolás Lamolina informó que durante un minuto y medio, a mitad del primer tiempo, debió suspender el partido porque desde un sector de la parcialidad de Central se arrojaron muñecas inflables y muñecos de bebe con la camiseta del clásico rival.

Eso seguramente llevará a sanciones para Central, porque ya después del último triunfo en el Coloso del año pasado, pasaron situaciones similares, que llevaron inclusive a la dirigencia canalla a pedir disculpas al entonces técnico leproso, Cristian Fabbiani. Y hubo sanciones económicas y referidas a la prohibición de ingresos de banderas.

El mensaje luego de los hechos en el Gigante

Ahora se agregaron muñecas inflables de mujeres y de bebés, lo que llevó la cuestión más allá y por eso la pronunciación del colectivo feminista, lésbico y trans de Rosario, que repudió el hecho por entender que fue "una incitación a la violación".

>>Leer más: El presidente de Central, Gonzalo Belloso, pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

"El uso de un objeto que representa un cuerpo femenino para simbolizar la derrota o la humillación del rival no es una metáfora deportiva inocente, no es ingenio popular, ni folclore del fútbol, es el desplazamiento de una lógica de dominación sexual al ámbito del campo de juego", reza el comunicado de la agrupación.

El colectivo se apoyó además en la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia por motivos de Género, para condenar que haber usado muñecas inflables está "naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".

El pedido para que haya medidas

Y sin dudar afirman que "tales acciones promueven la cultura de la violación en el fútbol". En insistieron: "No todo es válido, basta de racismo, homofobia y xenofobia. Basta de lenguajes que cosifican y violentan, decimos fuertemente: No a la cultura de la violación".

Por último, pidieron "las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para que no se repitan este tipo de hechos aberrantes". Y en el final, no se olvidaron de pedir Justicia por Ivana, en relación al asesinato de la simpatizante canalla Ivana Garcilazo a la salida de un clásico en el Gigante.

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