La precuela de la icónica "Juego de tronos" tendrá su segunda temporada este año. Aunque todavía no está confirmada la fecha de estreno, se estima que será a mitad de año.

Cinco años después del estreno de su tercera temporada y diez después de la primera, la celebrada antología “True Detective” regresa con una nueva entrega titulada “Tierra noctura” (“Night watch”). Protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, la nueva tanda de episodios estará ambientada en una pequeña localidad de Alaska, donde han desaparecido misteriosamente ocho de los hombres que trabajan en la Estación de Investigación Ártica.

True Detective: Tierra Nocturna | Trailer Oficial | HBO Max

- "Echo”. Temporada 1. 9 de enero. Disney+.

Esta serie del universo Disney/Marvel abordará la historia de Echo, el personaje que se había presentado en “Hawkeye” (la serie estrenada en 2021 en la misma plataforma). Maya López, la persona detrás de la antiheroína, es una mujer sorda que en este nuevo material reconectará con sus raíces originarias, mientras afronta las consecuencias de sus actos.

Echo | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

- “Griselda”. Temporada 1. 25 de enero. Netflix.

Esta serie biográfica seguirá la historia de Griselda Blanco, conocida como la ‘Viuda Negra’, una de las primeras mujeres en convertirse en figura del cártel colombiano. Protagonizada y producida por Sofía Vergara, la ficción se enfocará en las décadas del setenta y ochenta, en las cuales Griselda se consolidó, desde Miami, en el mundo del narcotráfico.

Griselda | Tráiler oficial | Netflix

– “Los amos del aire”. Temporada 1. 26 de enero. Apple TV +.

Este drama bélico, de los creadores de clásicos como “Band of Brothers” y producido por Steven Spielberg, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. La ficción se inspira en la historia real de la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que se narra en la novela homónima de Donald L. Miller. Protagonizada por Austin Butler (“Elvis”) y Barry Keoghan ("Saltburn"), la serie verá la luz después de años de desarrollo y varias postergaciones generadas por la pandemia de coronavirus.

Masters of the Air (2024) - Tráiler Subtitulado en Español - Miniserie

- “Sr. y Sra. Smith". Temporada 1. 2 de febrero. Prime Video.

Donald Glover, el creador de “Atlanta”, está detrás de esta serie de comedia y espías, basada en la película homónima protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie en 2005. El actor, además, encarnará el rol protagónico de John Smith, junto a Maya Erskine como Jaen Smith. El elenco estará completado por figuras como Michaela Coel, John Turturro y Paul Dano.

Mr. & Mrs. Smith – Season 1 - Teaser Trailer

- "The Walking Dead: The Ones Who Live”. Temporada 1. 25 de febrero.

El universo de la popular serie de zombies “The Walking Dead” se sigue abriendo. Este nuevo spinoff, que se suma a otros cuatro ya existentes, es prometedor porque implica el regreso del actor Andrew Lincoln en la piel de Rick Grimes, el protagonista de la ficción original que desde su estreno en 2010 conquistó a grandes audiencias en todo el mundo. Esta entrega contará con seis episodios.

The Ones Who Live Sneak Peek | Ft. Andrew Lincoln & Danai Gurira | The Walking Dead Universe

- “El oso”. Temporada 3. Star +.

La comedia dramática protagonizada por Jeremy Allen White se convirtió en uno de los sucesos de los últimos años. La historia del chef Carmy, y su búsqueda por reconvertir el restaurant de su hermano fallecido, multiplicó elogios de las críticas y el público con sus dos primeras temporadas. Si bien todavía no hay fecha de estreno, se sabe que en el 2024 verá la luz la tercera entrega.



- “El régimen”. Temporada 1. HBO Max.

Kate Winslet volverá a protagonizar una serie de HBO Max, tras el éxito de “Mare of Easttown”. Esta vez, interpretará a la líder de una nación europea con tendencias autoritarias, bajo la dirección de Stephen Frears.

El Régimen | Teaser Oficial Subtitulado | HBO Max

- "El simpatizante". Temporada 1. HBO Max.

Esta serie de siete episodios, protagonizada por Robert Downey Jr., está basada en el libro homónimo de Viet Thanh Nguyen (ganador del Pulitzer) y dirigida por Park Chan-wook ("Oldboy"). La historia sigue a un agente comunista franco-vietnamita post-guerra de Vietnam, mientras espía a exiliados en los EE. UU. y colabora en un filme sesgado sobre el conflicto.

El Simpatizante | Teaser oficial | HBO Max

- “La franquicia”. Temporada 1. HBO Max.

La nueva sátira de Armando Iannucci, creador de la celebrada “Veep”, está co-creada por Sam Mendes y se presenta como una crítica del cine de superhéroes.

- “El Pingüino”. Temporada 1. HBO Max.

Protagonizada por Colin Farrell, este spin-off de Batman se centra en la evolución de Oswald Cobblepot, el hombre detrás del villano conocido como El Pingüino. La serie de ocho episodios está dirigida por Craig Zobel.