La Capital | Ovación | Boca

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Los hermanos Romero sacudieron al fútbol argentino. Ángel firmó con el Xeneize y Óscar llegará al Globo, mientras el Ciclón todavía les paga una deuda

13 de febrero 2026 · 11:39hs
Los hermanos Romero jugarán en Boca y Huracán

Los hermanos Romero jugarán en Boca y Huracán, mientras San Lorenzo les paga una deuda.

La historia de los hermanos Romero en el fútbol argentino sigue sumando capítulos insólitos. Apenas unas semanas después del fichaje de Ángel con Boca, se conoció que en las próximas horas que Óscar firmará su contrato con Huracán, por lo que ambos concretarán sus llegadas a los rivales clásicos de San Lorenzo, su exclub.

Los futbolistas paraguayos llegaron juntos al Ciclón en 2019 y dos años más tarde, en 2021, se fueron en medio de una polémica que finalizó con la rescisión de ambos contratos.

El acuerdo con la entidad de Boedo para ponerle fin al vínculo con ambos jugadores marcaba que cada uno recibiría 1,2 millones de dólares en concepto de sueldos atrasados durante su ciclo de dos años con el club, según detalló TyC Sports.

Angel Romero Boca
Ángel Romero debutó con Boca frente a Newell's.

Ángel Romero debutó con Boca frente a Newell's.

Aquella deuda de San Lorenzo, que atraviesa un complejo panorama económico, todavía no fue saldada. A partir de esta situación, el conjunto azulgrana deberá afrontar los pagos de ese acuerdo mientras Ángel viste la camiseta de Boca y Óscar la de Huracán, sus dos máximos rivales.

Una inhibición y una deuda vigente

En el historial del conflicto se destaca que los Romero llegaron a inhibir a la institución de Boedo para cobrar. El acuerdo posterior se mantiene vigente, de manera que reciben dinero cuotas para que San Lorenzo evite nuevas prohibiciones.

>> Leer más: Central: qué piensa Jorge Almirón respecto a rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

A su vez, ante la salida del Ciclón, los dos contaban con una cláusula que impedía que se incorporaran a otro equipo argentino en ese mercado de pases. Apenas unos meses después, Óscar firmó con el Xeneize y permaneció un año y medio.

El paso de los Romero por Argentina

Cabe destacar que, antes de su llegada a Boca, el enganche ya había pasado por Racing entre 2015 y 2017, por lo que el Globo será su cuarta experiencia en el país.

Oscar Romero
Óscar Romero llegará a Huracán tras su paso por Inter de Porto Alegre.

Óscar Romero llegará a Huracán tras su paso por Inter de Porto Alegre.

Por su parte, Ángel se marchó a Cruz Azul de México y luego retornó a Corinthians de Brasil. Allí se ganó a la hinchada del Timao antes de quedar libre y firmar con Boca en enero de 2026, siguiendo los pasos de su hermano.

En total, los hermanos Romero disputaron 55 partidos con San Lorenzo cada uno. En ese período fueron uno de los puntos más altos del equipo, pero protagonizaron fuertes polémicas con los entrenadores. Ángel anotó 14 goles, mientras que Óscar marcó en 10 oportunidades.

Noticias relacionadas
Luciano Herrera intenta superar la barrida de Santiago Ascacíbar. El ataque de Newells fue deficitario.

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Franco Colapinto volvió a salir a la pista en Baréin este viernes.

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

Asociación Rosarina. El fútbol de primera se disputará los sábados y el comienzo será el 7 de marzo en los tres torneos A, B y C. El femenino arrancará el día de la mujer, el 8 de marzo. (foto) del encuentro que Pablo VI derrotó a Tiro Federal y fue campeón del Molinas. 

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

Jorge Almirón tiene algunos días para ver si podrá contar con Mallo. Por las dudas, sabe que tiene a Ovando y a Ávila en gran nivel.

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Lo último

San Valentín: las diez mejores frases de amor basadas en películas para dedicar a tu pareja

San Valentín: las diez mejores frases de amor basadas en películas para dedicar a tu pareja

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Fueron dos episodios a lo largo de la madrugada del viernes. Las aberturas aparecieron forzadas y en las paredes grafitis

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Ovación
Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él
Ovación

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico