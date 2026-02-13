Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Los hermanos Romero sacudieron al fútbol argentino. Ángel firmó con el Xeneize y Óscar llegará al Globo, mientras el Ciclón todavía les paga una deuda

La historia de los hermanos Romero en el fútbol argentino sigue sumando capítulos insólitos . Apenas unas semanas después del fichaje de Ángel con Boca , se conoció que en las próximas horas que Óscar firmará su contrato con Huracán , por lo que ambos concretarán sus llegadas a los rivales clásicos de San Lorenzo, su exclub .

Los futbolistas paraguayos llegaron juntos al Ciclón en 2019 y dos años más tarde, en 2021, se fueron en medio de una polémica que finalizó con la rescisión de ambos contratos .

El acuerdo con la entidad de Boedo para ponerle fin al vínculo con ambos jugadores marcaba que cada uno recibiría 1,2 millones de dólares en concepto de sueldos atrasados durante su ciclo de dos años con el club, según detalló TyC Sports.

Aquella deuda de San Lorenzo , que atraviesa un complejo panorama económico, todavía no fue saldada . A partir de esta situación, el conjunto azulgrana deberá afrontar los pagos de ese acuerdo mientras Ángel viste la camiseta de Boca y Óscar la de Huracán , sus dos máximos rivales.

Una inhibición y una deuda vigente

En el historial del conflicto se destaca que los Romero llegaron a inhibir a la institución de Boedo para cobrar. El acuerdo posterior se mantiene vigente, de manera que reciben dinero cuotas para que San Lorenzo evite nuevas prohibiciones.

A su vez, ante la salida del Ciclón, los dos contaban con una cláusula que impedía que se incorporaran a otro equipo argentino en ese mercado de pases. Apenas unos meses después, Óscar firmó con el Xeneize y permaneció un año y medio.

El paso de los Romero por Argentina

Cabe destacar que, antes de su llegada a Boca, el enganche ya había pasado por Racing entre 2015 y 2017, por lo que el Globo será su cuarta experiencia en el país.

Oscar Romero Óscar Romero llegará a Huracán tras su paso por Inter de Porto Alegre.

Por su parte, Ángel se marchó a Cruz Azul de México y luego retornó a Corinthians de Brasil. Allí se ganó a la hinchada del Timao antes de quedar libre y firmar con Boca en enero de 2026, siguiendo los pasos de su hermano.

En total, los hermanos Romero disputaron 55 partidos con San Lorenzo cada uno. En ese período fueron uno de los puntos más altos del equipo, pero protagonizaron fuertes polémicas con los entrenadores. Ángel anotó 14 goles, mientras que Óscar marcó en 10 oportunidades.