Luciano Castro habló sobre su internación: qué dijo el actor

El actor argentino Luciano Castro se encuentra internado por decisión propia en un centro de tratamientos terapéuticos , luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani . La noticia trascendió en los medios y, en las últimas horas, el protagonista se comunicó con Moria Casán y dio detalles de su internación.

La información fue confirmada por Pepe Ochoa durante el programa LAM (conducido por Ángel de Brito ), donde explicó: “Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”.

Según detalló el periodista, la internación no estaría vinculada a adicciones, sino al impacto emocional que le habría provocado la ruptura y su mediatización. “Lo mediático le impactó muy mal”, aseguró Ochoa. Cabe recordar que, tras la separación, dos exparejas del actor hablaron públicamente sobre su vínculo con él y no tuvieron palabras muy favorables al referirse a su experiencia.

Si bien en un primer momento la información solo había sido confirmada en LAM , en las últimas horas el propio Castro rompió el silencio. El actor se comunicó con Moria Casán , quien dio a conocer públicamente su palabra.

Qué le dijo Luciano Castro a Moria Casán

Luciano Castro se comunicó con Moria Casán a través de mensajes privados y fue la propia conductora quien dio a conocer su palabra en su programa "La mañana con Moria".

Cabe recordar que, en emisiones anteriores, la mediática ya había adelantado que mantiene un vínculo cercano con el actor. “Yo voy a decir algo: yo estoy hablando con Luciano Castro. Solo voy a decir que está bien y que seguramente en un tiempo va a empezar a estar mucho mejor”, aseguró. Y agregó: “Yo hablo casi a diario con él”.

Sobre el estado emocional del actor tras su separación de Griselda Siciliani, Moria fue contundente: “Está extrañando muchísimo al amor de su vida, que es Griselda” y remarcó: “Él está muy bien, sanando algunas cosas”.

Además, dio detalles del intercambio que mantuvieron durante el tiempo permitido de uso del celular en el centro terapéutico: “En el rato que pueden tener celular hablé. Está bien, necesita sacarse los fantasmas. Él está muy enojado con el amarillismo, siente que se han burlado. Me dice que no habló con nadie. Me dice: ‘Yo solamente hablo con vos para que seas mi voz’”.

Finalmente, la conductora explicó que la decisión de internarse fue personal: “Está tratando de salir adelante y eso lleva un proceso. Es una decisión que tomó él”. También reveló que Siciliani le desea lo mejor: “Griselda le desea lo mejor y ella está enfocada en su trabajo y deseándole lo mejor a Luciano Castro”.