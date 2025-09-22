La Capital | Información General | Gemini

Paso a paso: cómo crear una Polaroid Gemini, la tendencia retro que arrasa en las redes

La nueva función de Gemini permite crear fotos con estética Polaroid y ya es furor en Argentina, donde las búsquedas se dispararon

22 de septiembre 2025 · 15:19hs
Furor en Santa Fe por las Polaroid de Gemini

Furor en Santa Fe por las Polaroid de Gemini

En cuestión de días, Gemini se convirtió en la aplicación más descargada de iOS en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El boom fue tan grande que, según datos de Google Trends, por primera vez las búsquedas del término “Gemini” superaron a las de ChatGPT en todo el mundo.

En Argentina, la moda tomó un giro particular: el término “Foto Polaroid Gemini” se volvió tendencia en el buscador, con especial interés en Buenos Aires y Santa Fe.

¿De qué se trata la fiebre de las Polaroid digitales?

La tendencia consiste en crear imágenes hiperrealistas con estética Polaroid, esas clásicas fotos instantáneas que marcaron los años 90. Miles de usuarios comparten retratos donde aparecen abrazados con amigos… o incluso con celebridades.

El secreto está en la nueva función de edición de imágenes de Gemini, que permite:

  • Editar fotos manteniendo el realismo.

  • Combinar imágenes diferentes.

  • Aplicar estilos analógicos.

  • Añadir o reemplazar elementos.

El resultado: retratos que parecen salidos de una cámara instantánea, pero con la precisión digital de la inteligencia artificial.

Cómo hacer tu propia Polaroid con Gemini

El proceso es sencillo:

  • Ingresar a Gemini desde la app en Android/iOS o en gemini.google.com.

  • Seleccionar la función de Imagen.

  • Subir dos fotos: una personal y otra de la celebridad elegida.

  • Usar un prompt con instrucciones de estilo retro (desenfoque leve, luz de flash, cortina blanca de fondo y marco Polaroid).

En segundos, la IA genera una imagen con estética vintage lista para compartir en redes.

La viralización de la “Foto Polaroid Gemini” muestra cómo la combinación de nostalgia e inteligencia artificial marca un nuevo capítulo en la cultura digital. La mezcla entre lo retro y lo tecnológico se convirtió en la fórmula del éxito y, por ahora, todo indica que la fiebre por las Polaroid digitales apenas comienza.

