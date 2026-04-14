Conmoción en el rock argentino: falleció Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes

El músico de 64 años se encontraba internado en un hospital de Mendoza y atravesaba un delicado estado de salud

Felipe Staiti había tomado el rol de vocalista principal de la banda tras la muerte de Marciano Cantero en 2022

Felipe Staiti murió este lunes a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza, luego de atravesar un cuadro de salud delicado que incluyó deshidratación profunda . El guitarrista fundó Los Enanitos Verdes y sostuvo durante más de cuatro décadas una de las trayectorias más influyentes en el rock.

Nacido en Mendoza, Staiti impulsó desde fines de los años 70 el desarrollo de la banda junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo. Tras la muerte de Cantero en septiembre de 2022 por problemas renales, asumió el rol de vocalista y condujo una nueva etapa del grupo .

El secretario de Cultura local, Diego Gareca, expresó el impacto de su partida: "Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables".

A fines de 2024, después de una gira por Latinoamérica por los 40 años del primer disco, Staiti sufrió una infección bacteriana en México. Su condición de celíaco agravó el cuadro y derivó en una crisis que lo llevó a perder 15 kilos y a enfrentar dificultades en la musculatura vocal . La banda canceló presentaciones en Chile, Colombia y Perú.

En las semanas previas a su fallecimiento, permaneció internado durante un mes en la provincia de Cuyo por un episodio de deshidratación profunda.

Pese a los problemas de salud, el músico mantenía una agenda activa. Planeaba una gira por Estados Unidos junto a Hombres G para junio y julio, y trabajaba con la banda en un álbum de grandes éxitos con invitados internacionales.

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La trayectoria de Felipe Staiti

Staiti formó Los Enanitos Verdes en 1979 junto a Cantero y Piccolo, tras coincidir en un coro de iglesia en Mendoza. Desde entonces, la banda construyó un repertorio que marcó generaciones en toda Latinoamérica.

Canciones como "Lamento boliviano", "La muralla verde" y "Luz De Día" consolidaron su popularidad y vigencia. Días atrás, "Lamento boliviano" superó las mil millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en la primera canción del rock argentino en alcanzar ese récord.

Tras la muerte de Cantero, Staiti quedó como único miembro fundador y lideró el grupo con Jota Morelli en batería y Guillermo Vadalá en bajo.

Su fallecimiento cierra una etapa central del rock argentino y deja un legado que mantiene plena vigencia en el público de distintas generaciones.