Chiche Gelblung habló de la discusión que protagonizó al aire con una compañera El conductor se cruzó en Crónica TV con la abogada Tamara Bezares, a quien llamó acusó de "antisemita" 22 de diciembre 2023 · 12:46hs

Chiche Gelblung se refirió al cruce con su colega Tamara Bezares: "Tengo que revisar el tape y ver qué pasó"

Chiche Gelblung protagonizó una fuerte discusión con su compañera Tamara Bezares al aire de Crónica TV. El miércoles pasado, durante la transmisión de las protestas en la ciudad de Buenos Aires y la aplicación del protocolo de Bullrich, el conductor cruzó a su colega por una diferencia sobre la presencia de la bandera palestina en la movilización.

En este sentido, Gelblung aseguró que “la izquierda argentina se volvió antisemita”. Cuando Bezares quiso contradecirlo, Chiche estalló: “No voy a discutir con vos de eso porque mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente. Se terminó el tema, vos no podés hablar de esto, listo. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante. No voy a discutir con nazis”.

Chiche Gelblung cruzó a una de sus panelistas: "No voy a discutir con nazis"

Tras las palabras de Chiche, la abogada y panelista respondió y se fue del estudio, afectada: “Hasta acá llegamos discutiendo, porque no entendés ni lo que estoy diciendo, te estás peleando solo. Te estaba diciendo que no estoy discutiendo con vos. Es una falta de respeto lo que hacés todos los días. Basta, me cansé”.



Chiche Gelblung, sacado con su panelista: "No me gusta discutir el antisemitismo" Al día siguiente, Gelblung fue consultado por el cruce, que se volvió viral en redes: “Es un tema que lo voy a resolver con Tamara. Tengo que revisar el tape y ver qué pasó. No me gustan las malas interpretaciones”, declaró el conductor al programa “Socios del espectáculo”.





"Yo no tengo filtro y respeto mucho a Tamara, pero no me gusta discutir sobre el tema antisemitismo. Me pone muy nervioso. En ese sentido, me sentí muy agredido. Hay un tema con el antisemitismo que se está poniendo muy pesado", agregó Chiche, quien además se retrotrajo sobre las afirmaciones de que su compañera fuera antisemita. "Nosotros peleamos, jugamos a eso. No tengo ningún problema con Tamara. Siempre hemos tenido discusiones y de pronto se puede sentir agredida. Si es culpa mía, pediré disculpas. Y si es culpa de ella, que las pida también", concluyó.