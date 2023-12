Chiche Gelblung cruzó a una de sus panelistas: "No voy a discutir con nazis" El conductor discutió al aire con la abogada Tamara Bezares, a la que acusó de antisemita en medio de una charla sobre el protocolo antipiquetes 21 de diciembre 2023 · 11:50hs

Chiche Gelblung acusó a una de sus colegas de "nazi" y "antisemita" tras una discusión sobre la bandera palestina

Chiche Gelblung protagonizó un momento tenso al aire de Crónica TV, cuando se cruzó con la panelista Tamara Bezares. La discusión tuvo lugar el miércoles por la tarde, durante la cobertura de la marcha en el centro porteño y la implementación del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

El intercambio comenzó cuando Chiche cuestionó a Raúl Castells por haberse movilizado con una bandera palestina. “El tema es que si hacen una marcha, como ayer Castells con una bandera de los palestinos, ese es un boludo, no un nazi. ¿Qué querés? Si andan con una bandera de Palestina. Ni tienen idea”, aseveró el conductor.

En ese momento, Bezares acotó: “Pero vos no le preguntaste a Castells, vos ya lo etiquetaste. Como este protocolo etiqueta a la gente. Vamos etiquetando a la gente por la vida”. Rápidamente, Gelblung retrucó: “Yo no etiqueto a la gente. Pero la izquierda argentina se volvió antisemita”. Por su parte, la abogada insistió: “Eso lo decís vos”, dando cuenta de un desacuerdo en la lectura de su colega.

A partir de ahí, Chiche no dejó volver a hablar a su compañera y se posicionó de forma contundente: “No voy a discutir con vos de eso porque mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente, mi límite es el antisemitismo. No tengo tolerancia, yo perdí a mi familia en el gueto de Varsovia. A mí no me vas a decir lo que es el antisemitismo. Cuarenta personas de mi familia murieron, así que eso no se discute en este programa”, lanzó, visiblemente indignado.



Interrumpiendo los múltiples intentos de intervención de Bezares, el conductor agregó: “Se terminó. No tengo humor para eso. Basta, se terminó el tema, vos no podés hablar de esto, listo. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante. No voy a discutir con nazis. Con antisemitas no discuto".



Finalmente, Tamara pudo contestar: “No, no me corten el micrófono porque sería muy grave. Hasta acá llegamos discutiendo, porque no entendés ni lo que estoy diciendo, te estás peleando solo. Te estaba diciendo que no estoy discutiendo con vos. Es una falta de respeto lo que hacés todos los días. Basta, me cansé”, afirmó, antes de dejar el estudio.