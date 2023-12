Chaqueño Palavecino regresa con su "testimonio del folclore"

Sí, claro, uno va y vuelve. Siempre pasa gente a saludarme, pobre gente porque a veces vienen y no estoy. Tenía un comedor que se cerró por varias razones y la gente viene pensando que aún está abierto. También acá tenía la peña que se llevó al centro, a treinta kilómetros de la finca. Vienen muchos amigos, mayormente cantores. Ahora no tengo el tiempo, pero también suelo irme a Rancho Ñato, donde nací y donde tengo la fundación (Fundación Rancho Ñato realiza asistencia social en una zona con población mayormente compuesta por las etnias originarias). Ahora estoy acopiando mercadería para llevar para allá, siempre llevamos, todos los años, estamos acomodando los tiempos para hacerlo.

Mucha gente depende de tu trabajo. Aunque tenés quienes te ayudan, ¿tuviste que aprender sobre el manejo de temas de empresa? ¿Eso no te distrae de la cuestión artística?

Con el tiempo uno va aprendiendo. Es como que te pilla de estar en todo, de pronto de empleado pasás a ser empleador, no es fácil. No me distrae porque, al hacerse una empresa pyme, hay abogados, contadores, mánagers y colaboradores que trabajan como profesionales, además de técnicos de luces y sonido y otros asistentes. Se hizo grande el asunto, no es solamente lo que se ve arriba del escenario.

Los organizadores de los festivales están diciendo que los artistas están pidiendo cifras exorbitantes y que los números asustan. ¿Estás al tanto o no intervenís en el tema?

Creo que para todos se ha hecho un poco difícil porque en estos tiempos no sabemos si estamos pagando bien o mal a la gente. Para lo que viene en enero ya tenemos que rever toda la situación. No sé cuánto valen y cuánto cobran los demás y al costo de las entradas lo define otra gente. Mi precio no lo manejo yo, se lo paso a mi gente que está para eso. Ni de las fechas sé, capaz vos me llamás para tal día y estoy ocupado para otro lado, no es mi trabajo ocuparme del tema.

Desde hace algunos años hay artistas de otros géneros en los festivales folclóricos. ¿Qué opinás de esa apertura?

Es que ya no hay tantos artistas conocidos o taquilleros, ya no hay un Guarany, Cantores del Alba, Fronterizos o Chango Nieto, falta cubrir noches. Mientras sean nacionales? Yo escucho cumbia y, cuando escucho cuarteto, me da ganas de “mover las achuras”, como dice Doña Jovita (risas). Cuando hago el Trichaco (festival creador por Palavecino en 2004 con fines solidarios en el Chaco Salteño) llevo artistas de distintos géneros musicales, pero los festivales a veces no llegan a cubrir todas las noches, seguramente se necesita llevar gente para ayudar en el tema entradas. En el lanzamiento de Cosquín, decíamos que hay muchos chicos y hay que verlos, seleccionarlos y pulirlos, hay muchos en el Pre Cosquín. Ojalá salga más semillero para que Cosquín siga siendo folclórico.

Algunos artistas del folclore consideran que ya va siendo tiempo de pasar la posta porque ya tienen muchos años de trajín. ¿Te pasa también a vos?

No. Yo voy a cumplir cuarenta años de cantor, por momentos se hace rutinario, pero el cantor no deja de cantar nunca. Si no canto en los festivales grandes, en algún lado me arrimaré a cantar. Supongo que cuando ya empiece a dar lástima me haré a un lado, pero todavía me quedan ganas de seguir. Tengo ganas de seguir grabando, estoy grabando temas que cantaba antes, algunos inéditos también, viajando mucho y ensayando en los viajes. Hace poco grabamos un tema con Los Tekis y con (Sergio) Galleguillo. Es cierto que no son los mismos tiempos, pero hay que seguir dejando testimonio de folclore para los que nos siguen detrás.

¿Cómo te trató este año tan particular para la Argentina? ¿Qué pensás que se viene a partir de estos resultados electorales?

Dentro de todo, tuve un año con bastante trabajo. Este fue un año político, donde se definió quién va a manejar lo nuestro, nuestro país. Estamos pendientes todos, para saber qué es lo que va a pasar, ¿atentos a todo no? Va a haber algún cambio seguramente, si la gente dio este aviso es porque necesita un cambio total. Ojalá que Dios lo ilumine a Milei para que vaya para adelante, que los demás acompañen y que la Argentina salga de todo esto, no podemos estar nosotros así. No me intranquiliza el resultado, yo voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer, tenemos que seguir trabajando, vos, yo y todos. Hay que ir para adelante, uno desea lo mejor, que se estabilice todo.

¿Alguna vez estuviste cerca de alguna candidatura? ¿Te invitaron a participar desde algún partido?

Me han ofrecido todo, de todos lados. Acá en Salta, los seis partidos me han ofrecido todo, pero no, a mí me gusta lo social, no me gusta la política. Valoro y respeto a los políticos, ante la oferta directamente les agradecí y seguí en lo mío, porque prefiero lo mío y que llegue hasta donde tenga que llegar. No me veo ahí, tendría que dejar todo lo mío si me postulo para algo, y después hacer y cumplir. Yo no soy político, pero la parte social sí me gusta y claro, a veces se necesita el poder, aún así no me convenció todo lo que me ofrecieron. Les agradezco me hayan tenido en cuenta, pero yo pienso que hay que estar bien preparado, para mí no es joda.

Con un artista de Rosario tenés una relación cercana. ¿Cómo es ese vínculo con Fito Páez?

Tenemos una buena relación con Fito, le mando un abrazo por si llega a leer esta nota; es un monstruo, un músico tremendo... Encontré su costado folclórico y grabé “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. El me decía que ese tema es muy folclórico. Siempre me gustó la canción, la cantamos juntos en el Trichaco en medio del monte y también en un evento solidario en el anfiteatro de Rosario. Lo bueno de la música es que uno se conoce con otros artistas y que no haya celos de nada, al contrario, yo voy a Rosario y saben quien soy yo y yo sé quién es él. Estamos todos en la misma y cuando nos encontramos hacemos lo más lindo: compartir la música.