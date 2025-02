Celos, infidelidades, escándalos y "Gran Hermano": un ex de La China Suaréz se refirió a su relación

La China Suárez no sale del ojo público hace meses: a veces por sus propias declaraciones, otras por las de los demás. Lo cierto es que siempre parece estar conectada a los chismes más dramáticos del espectáculo y esta semana no fue la excepción. Después de declaraciones de uno de sus más recientes ex, surgieron dudas y especulaciones sobre su relación, los motivos de su ruptura y una vinculación con "Gran Hermano".

El artista de 22 años se explayó al respecto: “ Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual . Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”. Pero Lautaro parecía tener un veredicto: “ No me arrepiento porque aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas”.

Sin embargo, el momento más polémico se lo llevaron las declaraciones sobre los motivos de su ruptura.

>>Leer más: Todas quieren los labios de la China Suárez: ¿es posible? ¿qué dicen los expertos?

Por qué se terminó la relación entre la China Suárez y Lauti Gram

A pesar de la liviandad con la que Lautaro Gram dotó a su vínculo con la China en sus revelaciones, el cierre de la relación no se habría caracterizado por la misma soltura. Según comentó el cantante, la historia de amor terminó fundamentalmente por escándalos, celos y toxicidades.

“Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo simplemente le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”, confesó Gram.

El cuento no termina allí: “Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’”. La publicación a la que el artista hace referencia es una foto en la que la China escribió: “Los domingos extraño estar de novia. Después me acuerdo de que todos mienten y se me pasa”.

Pero según Lautaro, esta situación lo había puesto triste. “Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, aclaró en la entrevista. Al parecer, la China y Gram no tenían la misma idea alrededor del nivel de compromiso de su vínculo.

Por último, con respecto al mensaje post separación de la China, agregó: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia como haciéndome quedar mal, como un pelotudo. Y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”.

Embed "Lo de La China fue algo efímero, no llegue a sentir tanto" Lauty Gram en #GHElDebate #GranHermano pic.twitter.com/BbnInt4kgY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 12, 2025

>>Leer más: Nicolás Cabré habló del escándalo de La China Suárez y cómo protege a su hija

"Gran Hermano" y la supuesta infidelidad

El detalle jugoso de la noticia no radica únicamente en las declaraciones alrededor de La China, sino que también cobra una especial atención el motivo por el cuál Lautaro Gram se encontraba en una entrevista en primer lugar. El artista fue invitado al streaming de "Gran Hermano "y eso responde a un motivo particular.

Resulta que la nueva pareja de Gram, Lucía Patrone, es una de las nuevas ingresantes a la casa de "Gran Hermano". Es por esto que el artista se encontraba en ese lugar y fue entrevistado por el panel, así como habló con Santiago Del Moro en otro momento.

Cuando el conductor le preguntó por la relación, el cantante confesó: “La primera vez que la vi fue hace seis meses. La vi y me enamoré, y creo que a todos los que están acá les pasaría lo mismo”.

La cuestión es que hace seis meses Lautaro Gram se encontraba todavía involucrado con La China… ¿Podría ser Lucía la mismísima chica alrededor de la cual se disparó el escándalo?

Y no solo coinciden los tiempos entre ambas relaciones, sino que además, al menos hasta noviembre la relación con la China siguió en pie, por lo que se podría pensar que el cantante mantuvo una relación casi paralela con ambas durante meses, o, al menos en silencio, sus sentimientos durante meses no pertenecieron a su novia. Esta teoría se contrapone con algo que comentó en el streaming. Ya que según enunció, fue el día en el que la China publicó la historia llamándolo indirectamente infiel el día que Lautaro conoció a Lucía.