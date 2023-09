Celina Hernández presenta su primer libro de poemas en El Círculo

"Es una selección de la gran cantidad de poemas que escribí en los últimos 5 años, en los cuales a nivel profesional tuve un gran crecimiento, pero en lo personal pasaron varias situaciones que me afectaron mucho. Por eso el libro tiene un trasfondo muy existencial e introspectivo, hay poemas profundos y fuertes, que interpelan e impactan. Y la idea es que quienes lo lean se sientan identificados con esos sentimientos y emociones”, dijo Hernández a La Capital sobre el libro de Editorial Carpe Literario, cuyo prólogo lo escribió Facundo Arana y la contratapa la redactó Víctor Laplace, a quienes cita como “dos amigos que me ha dado mi profesión de periodista y locutora”.

TAPA_CELINA_HERNÁNDEZ-FINAL (1).jpg

Hernández, que conduce el ciclo de espectáculos “De pantallas y telones”, de lunes a viernes a las 14 en LT3, dijo que: “A veces siento que soy un canal creativo entre las musas y el papel, que me envuelven y me dictan las palabras perfectas para expresar ese mundo que vive en nuestro interior. Por supuesto que también utilizo el yo lírico para contar con diversas figuras poéticas las sensaciones universales que me inspiran. Incluso gracias a los recursos literarios y el uso de metáforas, es probable que algunos poemas generen diferentes interpretaciones y que los lectores imaginen historias que quizá no son exactamente lo que se está contando, ya que encierran secretos”.