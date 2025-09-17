La Capital | Zoom | Catherine Fulop

Catherine Fulop sufrió una tremenda caída durante su actuación en el show de Erreway

La actriz preocupó a todo el publico del Movistar Arena durante la función de este martes, luego del accidente que tuvo en su aparición sorpresa en el escenario

17 de septiembre 2025 · 13:18hs
Este martes, durante la función de Erreway en el Movistar Arena, se vivió un momento de preocupación luego de que Catherine Fulop, quien fue una de las invitadas especiales para el show, sufrió una dura caída en su ingreso al escenario. Además de la mamá de Oriana Sabatini, la obra contó con la presencia de actores como Martín Seefeld, Fernán Mirás y Boy Olmi.

El episodio ocurrió mientras la actriz venezolana compartía una escena con Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija en la producción hecha por Cris Morena. En medio del acting, Fulop se desplazaba sobre la tarima cuando uno de sus tacones se enganchó en un escalón. El tropiezo le hizo perder el equilibrio y caer al vacío, arrastrando incluso un televisor que estaba ubicado cerca del borde.

La reacción inmediata de Bordonaba, sorprendida por la situación, reflejó la preocupación del público, que no sabía si la invitada había sufrido lesiones de gravedad. Desde el piso, Fulop buscó llevar calma al exclamar: “¡Por suerte estoy viva!”, lo que generó alivio entre los fanáticos y el equipo de producción.

La respuesta tras el accidente

La actriz fue rápidamente asistida y volvió al show, para la tranquilidad de todo el público presente. Una vez levantada, Camila le contestó: "No me dejaste ni agarrarte de la mano. Esto es un papelón".

Después de la función, Fulop utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, escribió, minimizando lo sucedido.

El incidente no pasó desapercibido: el video del momento se volvió viral en cuestión de minutos y acumuló cientos de comentarios en redes sociales, donde los usuarios replicaron tanto la caída como la rápida reacción de la actriz al regresar al escenario.

