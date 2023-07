Cande Tinelli contó el motivo que la llevó a tatuarse gran parte del cuerpo

Cande Tinelli accedió a conversar sin tapujos sobre su personalidad y forma de vida. Siempre mostró convicción y actitud, condiciones que la llevaron a diferenciarse del resto de los hijos del conductor Marcelo Tinelli. Durante la charla con el periodista Julio Leiva, para el ciclo Caja Negra transmitido por YouTube, no eludió ninguna de las preguntas. Y una de ellas apuntó a la más notoria particularidad de Lele: la cantidad de tatuajes que se hizo en su cuerpo.

"Lo del tatuaje en sí fue como un proyecto, una decisión. Mi idea era siempre pasar desapercibida porque soy tímida y por eso me tapé el cuerpo entero", respondió paradójicamente, ya que justamente es una de sus características que más llamó la atención.

Pero Cande es consciente de esto, ya que remarcó que su paso por terapia le ayudó a comprender el motivo de esa decisión: "Mirá lo que es el inconsciente, que antes de darme cuenta que lo hacía por eso específicamente, me tatué todo el cuerpo para ocultarme y después era tipo 'che ahí va'”.

Cuando el periodista le preguntó si la construcción de ese personaje fue creado con obsesión o de manera inconsciente , como si se tratara de un escudo, Cande Tinelli respondió: "Es una mezcla, creo que se fue construyendo solo e inconscientemente, analizándolo después de mucho tiempo de terapia, creo que fue un escudo, como diciendo, esta soy yo, no soy la 'hija de' ".

Tras reflexionar todo lo que implicó para ella crecer en un ambiente mediático, así como la fobia que le generó llevar su apellido expresó: "Me daba vergüenza que nombren mi apellido porque sentía todo ese peso de ser 'privilegiada'. Con el tema económico también: tuve la suerte de poder vivir bien, pero uno a veces se castiga como si eso fuera algo malo”.

Cande 1.jpg La cantante una vez concluido el tatuaje integral en su espalda lo exhibió en sus redes.

Tras describir en un clima intimista su forma de vida, la cantante habló de un tema muy serio que afectó su vida: el trastorno en la conducta alimentaria que sufrió y como llegó a ese punto.

"Por un tema de autocontrol, un día decidí que me iba a anotar las calorías y me obsesioné fuerte, me pesaba todos los días, hasta que en un momento se empezó a poner más jodido" confesó.

En ese momento de su relato, Candelaria contó lo determinante que fue la intervención de su papá para terminar con la anorexia: "Ahí vino mi viejo y me dijo si no te tratás te voy a internar o te pongo un acompañante terapéutico. Y eso me mató. Y eso que ya hacía un tiempo que venía con este problema de salud".

Cande Tinelli siempre mostró su predisposición a contar los trastornos alimentarios que sufrió en el marco de entrevistas respetables para poder ayudar a todas aquellas personas que estuviesen atravesando por la misma problemática.