Cami debuta en Rosario con nuevas canciones de amor

Todavía como Camila Gallardo, antes de devenir Cami y delinear un proyecto musical propio, la cantante dio los primeros pasos de su carrera cuando en 2015 llegó a la final de la primera temporada de The Voice Chile y su voz dejó huellas permanentes en el público chileno. Desde entonces, el camino no paró de ampliarse y crecer para la artista, que hoy se destaca en festivales internacionales y suma más de dos millones de seguidores en redes.

El formato EP también es una apuesta particular, que se corre de las imposiciones de la industria de producir singles o en todo caso álbumes. Cami planea de esta forma una continuidad, una serie abierta donde los límites estén más difusos.

“‘Anna’ se va a dividir en varios volúmenes. Sacamos el volumen uno que se llama ‘Los amantes’ y que hace referencia a la carta del tarot pero también a la concepción misma del amante, del que ama lo que hace, del que hace lo que ama, del que vive para amar a otros, a la vida. Para reconectarnos con esta palabra tan usada y tan cliché pero a su vez tan global y absoluta como es el amor, el ser amante. Y sacarle esa connotación del amante como morboso, sino el que vive el amor”, sumó la artista sobre el lanzamiento, que efectivamente en sus distintas capas contiene referencias (sonoras, estéticas, líricas) a distintas expresiones del amor.

A su vez, Cami aseguró que lo novedoso de la propuesta no es un acto de rebeldía contra algo (la industria, sus mandatos, sus expectativas), sino uno de afirmación personal. “Es a favor mío, de mis procesos, de mi lectura, de mis tiempos. Nada de lo que hago es para ir en contra. Por resultado y consecuencia es un camino distinto, pero prefiero programarme neuronalmente para decir que estoy a favor mío. Me gusta mucho la composición del EP porque logra este compilado de volúmenes, donde Anna es la obra general y estos volúmenes son como capítulos de una misma historia. También me resulta más sencillo conceptualizar a través de un EP porque en cinco o seis canciones permiten sintetizar mejor una idea”, detalló la cantante.

Respecto de lo que se entiende como un viraje de camino, o la incorporación de “nuevos sonidos”, Cami prefiere sustraer su propuesta de las etiquetas. “Prefiero ver la música como un idioma abstracto sin categorías ni géneros. Creo que hay que redimir un poco esta tensión por catalogarnos como algo”, señaló, a la vez que alertó sobre la posibilidad de que “la inclinación del mainstream hacia el género urbano” pueda poner todo en un lugar “muy plano y sin mucha diversidad”.

“La electrónica, juntada con el folklore, generan esta sensación de ritual, de que se repite un mantra, o hay sonoras que evocan a una catarsis. También el folklore, los instrumentos de madera, siempre han sido lo que me tira, lo que me jala, me llevan las cuerdas. No quiero perder eso. No porque hoy esté incluyendo elementos de sintetizadores analógicos significa que haya algo de mí que se vea limitado, sino que busco justamente unir todas estas referencias y poder potenciar lo abstracto, lo sin reglas, lo que nazca. No quiero privarme o tener que limitarme de que ya no puedo hacer esto si estoy haciendo esto otro”, desarrolló la artista con contundencia.



“Las cinco canciones de ‘Anna’ son todas muy distintas, pero tienen un hilo conductor y se sienten del mismo universo. Pero no podría catalagorlas dentro de un mismo género musical porque son solo canciones”, agregó.

Los últimos seis meses fueron de mucho movimiento para la artista, literal y simbólico. En septiembre del año pasado, fue nominada a los Latin Grammys en la categoría Mejor Canción Alternativa por "Anastasia”. En noviembre, lanzó ‘Anna’ y el verano la puso de lleno en los escenarios. En marzo, participó en los festivales Lollapalooza Chile y REC, y en abril llegará a Córdoba, Rosario y Buenos Aires, antes de ir al Cosquín Rock de Uruguay. Para esta gira, que llamó “Anna está alucinada”, Cami preparó un show a la altura de las circunstancias.

“Para mí es super importante que el vivo tenga un mundo donde el estudio se vea enaltecido, y no al revés. Siempre para mí las canciones tienen que sonar distintas en vivo, entregar ese efecto sorpresa. Creo que el romanticismo del vivo justamente es ese: ese factor que un poco descoloque pero a la vez integre la energía catártica de la gente, que sea una propuesta más pensada y completa, de parte también de las visuales, de las luces, del arte escénico, de mi propia performance arriba del escenario, que es algo en lo que también he estado trabajando muchísimo”, adelantó sobre el espectáculo.

“También me vi como desencontrada con el concepto de viajar con bailareines, o tener el show tipo de frontwoman. Estaba buscando otra manera de entregar esta experiencia, de forma quizás más ligada al teatro o al circo. Esas eran nuestras referencias para que el show se divida en cuatro actos donde cada uno tiene una sensación distinta y yo también tengo una personalidad distinta. Esa sensación de teatralidad creo que le entrega incluso más visceralidad y catarsis y sensación de montaña rusa, que es al final lo que buscamos. Los shows en vivo son rituales modernos, así que creo que hay tratarlos”, sumó sobre el show.

Finalmente, Cami se mostró entusiasmada en torno a lo que será su primer visita a la ciudad y el encuentro inaugural con el público local. “Nunca he hecho una gira así, es mi primera vez. Hoy día me entraron los nervios porque fue darme cuenta de que esto está pasando y qué honor y qué orgullo. Rosario sin duda es un lugar al que realmente queríamos ir hacer mucho. El año pasado estuvimos en Córdoba y sabíamos que Rosario era el siguiente paso. Así que tengo muchas ganas, me dijeron que son un público hermoso. Todo el público argentino es increíble, así que espero poder empaparme de todo ese amor y toda esa vida”, concluyó la chilena.