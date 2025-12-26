Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

A través de sus redes sociales, la Lepra dio a conocer el precio de las renovaciones y compras de nuevos abonos a platea para el primer campeonato del año

De cara al Apertura 2026, Newell's anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's comienza a delinear los detalles de una nueva temporada en la que necesitará elevar la vara tras un flojo 2025 que lo tuvo caminando por la cornisa. Ya con nueva dirigencia, el club dio a conocer los valores de la venta de abonos para la fase regular del Torneo Apertura 2026 .

Luego de la llegada de la dupla técnica Orsi-Gómez al Parque Independencia, y a la espera de los refuerzos, los hinchas leprosos esperan un contundente cambio de rumbo para el próximo año.

“¡Con todo el corazón!” , escribieron las redes oficiales de Newell's para dar a conocer los precios de la renovación y compra de abonos para los diferentes sectores de platea en el Coloso.

Al respecto, remarcaron que “para realizar cualquier trámite, presencial u online, es necesario estar registrado previamente en la plataforma Newell's Pass ”, la cual se utiliza para las gestiones de los socios rojinegros.

image (36).jpg Los hinchas esperan. El nuevo campeonato comenzará a finales de enero de 2026. Virginia Benedetto / La Capital

En tanto, aclararon que la “renovación en la misma ubicación y compra de nuevo abono” se puede gestionar tanto de manera online como presencial, mientras que las “renovaciones con cambio de ubicación” deberán realizarse únicamente de manera presencial, en la oficina de Atención al Socio.

Cuánto cuestan los abonos de Newell's para 2026

Según señalaron en la publicación del club, los precios informados se mantendrán disponibles hasta el 9 de enero de 2026, donde se espera que se modifiquen las cifras o confirmen la continuidad de las mismas.

Los valores informados por la Lepra según cada sector son los siguientes:

- Visera

Sector A/G: renovación $195.000 y nuevo $215.000.

Sector B/F: renovación $220.000 y nuevo $245.000.

Sector C/E: renovación $265.000 y nuevo $295.000.

Sectores preferenciales BP/CP/EP/FP: renovación $330.000 y nuevo $365.000.

Sector D VIP: renovación $400.000 y nuevo $440.000.

- Inferior este

Sectores preferenciales IP/JP/KP/LP: renovación $280.000 y nuevo $310.000.

Sectores H/I/J/K/L/M: renovación $190.000 y nuevo $210.000.

- Platea oficial

Renovación $350.000 y nuevo $385.000.

- Superior este

Renovación $110.000 y nuevo $125.000.

>> Leer más: Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya le dijo a sus allegados que no jugará en el Parque

Descuentos y promociones

Por otro lado, Newell's mencionó qué categorías de socios cuentan con descuentos especiales tanto para la renovación como para la compra de sus nuevos abonos, y detalló:

25% de descuento para Cadetes de 12 a 17 años.

50% de descuento para Vitalicios y Menores (7 a 11 años).

75% de descuento para Infantiles hasta 6 años.

10% de descuento abonando en efectivo para todos los socios.

A su vez, el club dio a conocer las promociones bancarias para quienes opten por realizar el pago en cuotas y no al contado, las cuales aplicarán únicamente de manera presencial y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que informaron:

Banco Macro: 3 y 6 cuotas sin interés todos los días.

BBVA: 3 cuotas sin interés los viernes y sábados.

Cabal: 6 cuotas sin interés todos los días.

Banco Municipal: 6 cuotas sin interés todos los días con Visa o Master (excluidas tarjetas de crédito corporativas).