La Capital | Ovación | Newell's

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

A través de sus redes sociales, la Lepra dio a conocer el precio de las renovaciones y compras de nuevos abonos a platea para el primer campeonato del año

26 de diciembre 2025 · 12:32hs
De cara al Apertura 2026

De cara al Apertura 2026, Newell's anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's comienza a delinear los detalles de una nueva temporada en la que necesitará elevar la vara tras un flojo 2025 que lo tuvo caminando por la cornisa. Ya con nueva dirigencia, el club dio a conocer los valores de la venta de abonos para la fase regular del Torneo Apertura 2026.

Luego de la llegada de la dupla técnica Orsi-Gómez al Parque Independencia, y a la espera de los refuerzos, los hinchas leprosos esperan un contundente cambio de rumbo para el próximo año.

“¡Con todo el corazón!”, escribieron las redes oficiales de Newell's para dar a conocer los precios de la renovación y compra de abonos para los diferentes sectores de platea en el Coloso.

Al respecto, remarcaron que “para realizar cualquier trámite, presencial u online, es necesario estar registrado previamente en la plataforma Newell's Pass”, la cual se utiliza para las gestiones de los socios rojinegros.

image (36).jpg
Los hinchas esperan. El nuevo campeonato comenzará a finales de enero de 2026.

Los hinchas esperan. El nuevo campeonato comenzará a finales de enero de 2026.

En tanto, aclararon que la “renovación en la misma ubicación y compra de nuevo abono” se puede gestionar tanto de manera online como presencial, mientras que las “renovaciones con cambio de ubicación” deberán realizarse únicamente de manera presencial, en la oficina de Atención al Socio.

Cuánto cuestan los abonos de Newell's para 2026

Según señalaron en la publicación del club, los precios informados se mantendrán disponibles hasta el 9 de enero de 2026, donde se espera que se modifiquen las cifras o confirmen la continuidad de las mismas.

Los valores informados por la Lepra según cada sector son los siguientes:

- Visera

  • Sector A/G: renovación $195.000 y nuevo $215.000.
  • Sector B/F: renovación $220.000 y nuevo $245.000.
  • Sector C/E: renovación $265.000 y nuevo $295.000.
  • Sectores preferenciales BP/CP/EP/FP: renovación $330.000 y nuevo $365.000.
  • Sector D VIP: renovación $400.000 y nuevo $440.000.

- Inferior este

  • Sectores preferenciales IP/JP/KP/LP: renovación $280.000 y nuevo $310.000.
  • Sectores H/I/J/K/L/M: renovación $190.000 y nuevo $210.000.

- Platea oficial

  • Renovación $350.000 y nuevo $385.000.

- Superior este

  • Renovación $110.000 y nuevo $125.000.

>> Leer más: Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya le dijo a sus allegados que no jugará en el Parque

Descuentos y promociones

Por otro lado, Newell's mencionó qué categorías de socios cuentan con descuentos especiales tanto para la renovación como para la compra de sus nuevos abonos, y detalló:

  • 25% de descuento para Cadetes de 12 a 17 años.
  • 50% de descuento para Vitalicios y Menores (7 a 11 años).
  • 75% de descuento para Infantiles hasta 6 años.
  • 10% de descuento abonando en efectivo para todos los socios.

A su vez, el club dio a conocer las promociones bancarias para quienes opten por realizar el pago en cuotas y no al contado, las cuales aplicarán únicamente de manera presencial y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que informaron:

  • Banco Macro: 3 y 6 cuotas sin interés todos los días.
  • BBVA: 3 cuotas sin interés los viernes y sábados.
  • Cabal: 6 cuotas sin interés todos los días.
  • Banco Municipal: 6 cuotas sin interés todos los días con Visa o Master (excluidas tarjetas de crédito corporativas).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2004537237346591070?s=20&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Rodrigo Atencio cerró cualquier posibilidad de jugar en Newells.

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Juan Espínola, en el partido ante Boca. El paraguayo es uno de los cuatro arqueros que usó Newells durante la temporada.

Newell's usó cuatro arqueros distintos durante 2025, pero no busca otro para este año

Newells tiene una deuda económica con Carlos González. Eso, sumado a sus pretensiones, dificulta su continuidad en el club. 

Hizo goles importantes en Newell's y quiere seguir, pero está con un pie afuera

El director técnico Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newells. Su último club fue Porto de Portugal.

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Lo último

Navidad de resurrección: el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

"Navidad de resurrección": el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Con el hecho registrado este jueves, ya son cuatro los casos con características similares. En uno de ellos la víctima murió como consecuencia de las quemaduras

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
La Ciudad

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg
LA CIUDAD

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Ovación
Newells dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026
Ovación

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Newells dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

Policiales
Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

La Ciudad
Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg
LA CIUDAD

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes