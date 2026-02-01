La Capital | Ovación | Boca

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR intervino al inicio del complemento y Darío Herrera cobró penal para el segundo de Boca ante Newell's. Discutible hasta la falta

1 de febrero 2026 · 20:49hs
La imagen de la TV no despeja las dudas en el penal que Darío Herrera le dio a Boca y significó el 2-0 a Newells.

La imagen de la TV no despeja las dudas en el penal que Darío Herrera le dio a Boca y significó el 2-0 a Newell's.

Newell's se complicó al final del primer tiempo y al inicio del complemento. Una mala salida lo condicionó para el primer gol de Boca y una polémica decisión del VAR complejizó aún más su situación, con un penal muy finito que le dio al local la posibilidad del 2 a 0.

La pérdida de pelota de Facundo Guch en mitad de cancha derivó en una rápida corrida de Ezequiel Zeballos, el pase justo a Lautaro Blanco y la gran definición del excanalla para empezar a destrabar un partido donde Newell's lo complicó en serio, sin dejarlo hacer y jugando con agresividad.

Pero como si ese golpe no fuera suficiente, al inicio del segundo tiempo Boca le dio un golpe de esos de nocaut, claro que sin proponérselo. Es que todo estaba listo para que Leandro Paredes ejecutara un tiro libre, peligroso, en la puerta del área. Pero lo terminó pateando desde el punto del penal.

Por qué cobró penal Darío Herrera

Herrera cobró un agarrón de Saúl Salcedo al ingresado (y debutante en Boca) Ángel Romero y no parecía haber dudas de que, si fue falta, había sido afuera del área. Pero cuando se venía el pitazo del árbitro, cuando ya la barrera estaba lista, recibió el llamado del VAR y todo cambió.

>>Leer más: Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

El VAR, a cargo de Adrián Franklin, pidió a Herrera que revise la jugada y la primera impresión es que hasta fue discutible la falta. ¿Hubo realmente agarrón de Salcedo a Romero? No se apreció en ninguna cámara eso, no hubo acercamiento de imagen suficiente y lo que pareció intuir la falta fue la camiseta corrida del jugador de Boca.

Que dicho sea de paso, no pareció en control de la pelota, al punto que estuvo más cerca del botín izquierdo de Salcedo, que terminaba rechazando. Y el VAR inclusive no deja en claro que el supuesto agarrón sea en la línea del área. Dejó muchas dudas.

Es más, pareció esa típica falta que se cobra porque el árbitro la considera afuera del área, nunca la cobraría como penal adentro. Algo parecido ocurrió en la primera fecha en Arroyito, con el penal que le dieron a Central ante Belgrano.

Pero Herrera no iba a variar su primera decisión, que era falta, y decidió cobrar penal que Paredes transformó en el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105825105961045&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El Colo Ramírez y Gabriel Arias, antes de partir hacia Buenos Aires, donde Newells se enfrentará mañana a Boca.

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez entre los concentrados

Boca y Newells se enfrentan este domingo

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Las autoridades de la AFA eligieron los árbitros, los asistentes, y a los que serán los encargados del VAR en esta 3ª jornada del torneo Apertura.    

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

Juan Sebastián Verón volvió a expresarse sobre el polémico espaldazo de Estudiantes a Central.

Boca le hizo el "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Ver comentarios

Las más leídas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Lo último

La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas superiores a la media histórica entre febrero y abril
Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal
El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera
Ovación

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Ovación
El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera
Ovación

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Cuántos cambios tendrá Newells para visitar a Boca en la Bombonera

Cuántos cambios tendrá Newell's para visitar a Boca en la Bombonera

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Día Mundial de los Humedales: advierten sobre la necesidad de cuidar estos ecosistemas fundamentales
La Ciudad

Día Mundial de los Humedales: advierten sobre la necesidad de cuidar estos ecosistemas fundamentales

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Miguel Vivas: No es bueno el conflicto, pero nos están arrastrando a eso

Por Alvaro Torriglia y Patricia Martino

Economía

Miguel Vivas: "No es bueno el conflicto, pero nos están arrastrando a eso"

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
La Región

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay muchos más casos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay "muchos más" casos

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea