La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR intervino al inicio del complemento y Darío Herrera cobró penal para el segundo de Boca ante Newell's. Discutible hasta la falta

La imagen de la TV no despeja las dudas en el penal que Darío Herrera le dio a Boca y significó el 2-0 a Newell's.

Newell's se complicó al final del primer tiempo y al inicio del complemento. Una mala salida lo condicionó para el primer gol de Boca y una polémica decisión del VAR complejizó aún más su situación, con un penal muy finito que le dio al local la posibilidad del 2 a 0.

La pérdida de pelota de Facundo Guch en mitad de cancha derivó en una rápida corrida de Ezequiel Zeballos, el pase justo a Lautaro Blanco y la gran definición del excanalla para empezar a destrabar un partido donde Newell's lo complicó en serio, sin dejarlo hacer y jugando con agresividad.

Pero como si ese golpe no fuera suficiente, al inicio del segundo tiempo Boca le dio un golpe de esos de nocaut, claro que sin proponérselo. Es que todo estaba listo para que Leandro Paredes ejecutara un tiro libre, peligroso, en la puerta del área. Pero lo terminó pateando desde el punto del penal.

Herrera cobró un agarrón de Saúl Salcedo al ingresado (y debutante en Boca) Ángel Romero y no parecía haber dudas de que, si fue falta, había sido afuera del área. Pero cuando se venía el pitazo del árbitro, cuando ya la barrera estaba lista, recibió el llamado del VAR y todo cambió.

El VAR, a cargo de Adrián Franklin, pidió a Herrera que revise la jugada y la primera impresión es que hasta fue discutible la falta. ¿Hubo realmente agarrón de Salcedo a Romero? No se apreció en ninguna cámara eso, no hubo acercamiento de imagen suficiente y lo que pareció intuir la falta fue la camiseta corrida del jugador de Boca.

Que dicho sea de paso, no pareció en control de la pelota, al punto que estuvo más cerca del botín izquierdo de Salcedo, que terminaba rechazando. Y el VAR inclusive no deja en claro que el supuesto agarrón sea en la línea del área. Dejó muchas dudas.

Es más, pareció esa típica falta que se cobra porque el árbitro la considera afuera del área, nunca la cobraría como penal adentro. Algo parecido ocurrió en la primera fecha en Arroyito, con el penal que le dieron a Central ante Belgrano.

Pero Herrera no iba a variar su primera decisión, que era falta, y decidió cobrar penal que Paredes transformó en el 2 a 0.