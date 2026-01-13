BTS confirmó que vuelve a Latinoamérica este 2026: ¿cuándo vienen a Argentina los reyes del K-pop?

Tras casi cuatro años de hiato por el cumplimiento del servicio militar surcoreano, los ídolos pop darán una gira mundial. Las fechas confirmadas

BTS, el grupo musical de K-pop, desembarca en América Latina este 2026

Luego de cuatro años de hiato musical por el cumplimiento del servicio militar de Corea del Sur, BTS, una de las bandas referentes del K-pop , vuelve a los escenarios. Los ídolos pop regresarán a las tablas nada más y nada menos que con una gira mundial. Para la suerte de las fanáticas argentinas, y tras una larga espera , el grupo musical surcoreano confirmó las fechas de dos conciertos en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de Argentina, los artistas surcoreanos planean dar shows en otros cuatro países de América Latina . Se trata de México, Colombia, Perú y Brasil. De esta manera, grandes comunidades de fans del K-pop se preparan para recibir a los llamados "idols".

En cuanto a la gira mundial de BTS, esta comenzará en abril del 2026 con tres conciertos en Goyang, Corea del Sur. Después pasarán numerosas ciudades de Europa, América del Norte, para finalmente llegar a América Latina. Luego, visitarán el sudeste asiático y Australia. El último concierto del "BTS Wolrd Tour" será en Manila, Filipinas.

El anuncio de "BTS World Tour" llega unas semanas antes del lanzamiento del tan esperado quinto álbum de estudio. La publicación de "BTS The 5th Album" está previsto para el 20 de marzo. Está compuesto por 14 canciones nuevas.

¿Cuándo viene BTS a Argentina?

Este martes las fans argentinas del K-pop se llevaron una gran alegría con el anuncio de la gira mundial de BTS. En ese sentido, la banda surcoreana confirmó que dará sus conciertos en Buenos Aires y ya reveló las fechas.

Aunque todavía no se conoce en qué estadio tocarán los "idols", las fanáticas ya pueden ir apuntando la fecha de los dos conciertos que dará BTS en Buenos Aires: serán el 23 y el 24 de octubre.

Otras fechas de BTS en América Latina

Ciudad de México será la primera localidad latinoamericana en disfrutar los recitales de BTS. Será en mayo del 2026. Luego, durante el mes de octubre los ídolos del K-pop darán recitales en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

Las fechas son las siguientes