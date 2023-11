Britney Spears: una vida marcada por el talento y siempre envuelta en la polémica

Los comienzos de Britney Spears

Britney Spears niña (1).png

Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Misisipi, Estados Unidos, pero se crió en Kentwood, Luisiana. Es hija de Lynne Irene Bridges y James Parnell Spears. Tiene un hermano mayor, Bryan James, y una hermana menor, Jamie Lynn Marie, quien fue famosa actriz de Nickelodeon a principios de este siglo en la serie “Zoey 101”.

Su talento comenzó a manifestarse a temprana edad, cuando a los tres años comenzó a asistir a clases de baile en su ciudad y participar en shows. Durante su infancia, concurrió a clases de gimnasia y de canto, también ganó varios concursos a nivel estatal y en programas para niños con talento.

Britney Spears comenzó a mostrarse rápidamente en los escenarios. A los cinco años, cantó “What Child Is This?” en su graduación de preescolar. Al poco tiempo, viajó con su madre Lynne a Atlanta, Georgia, para una audición en el programa “The Mickey Mouse Club”.

Allí, los directores de casting la rechazaron por su corta edad, pero, al cumplir 11 años, realizó una segunda audición donde finalmente fue aceptada. Aquel programa se estrenó con gran éxito y dio a conocer a varias futuras estrellas de la música y la actuación como Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Keri Russell. Britney fue una de los ‘Mouseketeers’ y hacía de presentadora de sketches de comedia y de múltiples canciones en vivo junto al elenco.

"Baby, one more time"

A los 16 años, Britney Spears apostó todo en su carrera musical y fue recibida en la discográfica Jive Records. Lanzó “Baby One More Time” a fines de 1998 y se convirtió en una de las pocas artistas femeninas que logró que su sencillo debut alcanzara el número 1 del Billboard Hot 100. De esta canción surgió su primer álbum de estudio con el mismo nombre, que trajo también a los hits “Sometimes” y “(You Drive Me) Crazy”.

“Baby One More Time” fue un éxito absoluto y llevó a Britney a la fama mundial de inmediato. Este disco se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos, fue el álbum debut con mayores ventas para una artista solista, el más vendido por una solista adolescente y el más vendido de Spears en toda su carrera musical.

Britney Spears - ...Baby One More Time (Official Video)

Una figura internacional

Tras el lanzamiento de su primer disco, Britney Spears pasó a ser la estrella más solicitada por las revistas y la cantante más joven en lograr tantos reconocimientos. Fue nominada a los Premios Grammy y la presión en ella como figura del pop empezó a aparecer, además de los cuestionamientos sobre el éxito que podría alcanzar a futuro.

A pesar de las críticas, presentó su segundo álbum de estudio “Oops! I Did It Again” y ratificó su consagración en el mundo del pop. Extendió aún más su fama y encaró por primera vez una gira internacional por Europa y Latinoamérica. Britney sonaba en las radios de todo el mundo con la canción homónima al disco, que se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la década.

Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official HD Video)

Fue tal el éxito y reconocimiento que la cantante pasó a ser una de las personalidades más famosas del momento y la polémica empezó a rondar por su vida privada. Era manipulada por su círculo de trabajo para pasar horas de grabación y preparación de nueva música, videos y coreografías. Su vida empezó a oscurecerse y llegaron los problemas de salud mental.

Los besos de Madonna a Britney Spears y Christina Aguilera

En 2003, Britney Spears participó de uno de los momentos más resonados sobre un escenario en Hollywood. Fue junto a Madonna y Christina Aguilera.

Las tres estrellas de la música pop protagonizaron una fuerte apertura de los premios MTV Video Music Awards. Durante este show, la intérprete de “Like a Virgin” tuvo como coristas a las dos jóvenes artistas. Eso solo ya generaba una revolución en la audiencia.

Pero hubo más: en un momento, Madonna besó a Britney y luego a Christina Aguilera, lo que generó un pequeño escándalo y gran repercusión.

Britney Spears - Like a Virgin ft Christina Aguilera and Madonna

Britney Spears y Justin Timberlake

A la par del comienzo de su carrera, Britney Spears y Justin Timberlake, en aquella época miembro del grupo NSYNC, formaron la pareja más famosa del pop. Se conocieron en el programa “The Mickey Mouse Club” cuando eran muy jóvenes y estuvieron juntos aproximadamente tres años.

Britney Spears y Timberlake.png

A pesar de las dudas sobre su imagen virginal y los comentarios que se hacían en torno a su sexualidad, Britney confesó en su libro de memorias que debió atravesar un aborto junto al reconocido cantante, quien se opuso a ser padre en ese momento e influyó en la decisión.

Luego de separarse, Timberlake insinuó en su video "Cry Me A River" que Spears lo había engañado, pero la cantante negó las acusaciones.

Britney quedó en el foco de las críticas y fue señalada como la culpable de la separación durante años, hasta que en la actualidad pudo contar abiertamente su versión.

En su libro autobiográfico, Brtney confió que ella estuvo embarazada y que abortó a pedido de quien entonces era su novio.

Matrimonios fugaces

Britney Spears - Toxic (Official HD Video)

Britney Spears fue noticia a principios de 2004 cuando se casó con su amigo de la infancia Jason Allen Alexander, pero decidieron anular el matrimonio 55 horas más tarde. Según confesó, la unión se dio solamente porque “quería ver cómo se sentía estar casada”.

En septiembre del mismo año, se casó con el bailarín Kevin Federline apenas unos meses después de comenzar su relación. Junto a él tuvo a sus hijos Sean Preston y Jayden James, pero el final de este matrimonio llegó tres años después con un desenlace traumático para ambos y tuvieron una batalla legal por la custodia de sus hijos.

Perdió temporalmente la custodia física de sus hijos al no asistir a las audiencias de la corte. En febrero de 2008, un tribunal de Los Ángeles concede la tutela temporal a Jamie Spears, padre de Britney, después de que la cantante ingresara en un hospital y que fuera considerada incapaz de cuidar de sí misma.

El día en que Britney se afeitó la cabeza

Britney pelada.jpg

Britney Spears se afeitó por completo la cabeza a comienzos del 2007 e ingresó a un centro de rehabilitación en Malibú, del que salió en menos de 24 horas y luego volvió a ingresar para permanecer en ese lugar durante un mes. Al salir, culpó de su comportamiento a un representante que intentaba controlarla.

En sus propias palabras, Britney reveló durante su libro: “Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”.

Este incidente ocurrió en medio de la etapa de rehabilitación mientras afrontaba crisis personales. Spears visitó una peluquería de California y solicitó que le raparan la cabeza, tras ser negada, tomó acción por sí misma y se rapó entera.

Movimiento #FreeBritney

Free Britney.jpeg

Jamie Spears, padre de la cantante, tenía el control legal y sanitario de Britney, como también de su patrimonio, desde 2008, tras haber sido declarada judicialmente como “enferma mental”. Por esta medida, la artista no poseía ninguno de sus bienes ni contaba con libertad de acción.

La media comenzó a ser reconocida y observada por el público cuando su padre se enfermó a finales de 2018. Britney ingresó a un centro de tratamiento de salud mental y bienestar afectada por la situación.

Al poco tiempo, el podcast Britney’s Gram estrenó un episodio donde revelaron, según información de manera anónima de un auxiliar jurídico, que Spears había sido retenida contra su voluntad en el centro psiquiátrico desde enero de 2019. En este informe, detallaban que su hospitalización y la cancelación de su gira habían sido ordenadas por su padre.

Varios medios de comunicación cuestionaron la extensión de la tutela, ya que se suponía que terminaría en 2009, y se originó el movimiento #FreeBritney. En él, fans de todo el mundo y distintas celebridades; como Miley Cyrus, Cher, Paris Hilton y muchas más, mostraron su apoyo a Britney Spears.

El 23 de junio de 2021, la cantante habló ante la corte y calificó a la tutela de “abusiva”, lo que reveló el estado de la misma. “He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz. Si dijera lo suficiente, tal vez me haría feliz. Estoy en estado de shock. Estoy traumatizada. Estoy tan enojada, es una locura. Tengo miedo de la gente. No confío en la gente por lo que he pasado. No está bien que me obliguen a hacer algo que no quiera hacer. Realmente creo que esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”, expresó Britney.

El 29 de septiembre de ese mismo año, la jueza de Los Ángeles, Brenda Penny, dictaminó que el padre de Britney Spears quedara suspendido del control legal de su hija, quitándole de inmediato el poder sobre sus finanzas.

Britney Spears padre James Spears, el padre de Britney, está pasando un momento difícil de salud, según informan medios estadounidenses.

La autobiografía de Britney

“Nadie sabe lo que realmente pensé... Hasta ahora”. Con esa frase Britney Spears viene publicitando desde hace semanas sus tan esperadas memorias, que acaban de salir a la venta bajo el título “La mujer que soy”.

La autobiografía es una vasta mirada sobre su vida agitada, compleja y muchas veces dolorosa. Ahí está la mujer que trabajó desde niña, que triunfó en la adolescencia, que tuvo amores célebres, noches de fiesta, éxitos mundiales, presión mediática, varios matrimonios fracasados, una larga restricción paterno-judicial y una reciente liberación, la cual le permitió editar este libro.

