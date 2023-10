Britney Spears reveló que estuvo embarazada de Justin Timberlake

Dos años después del cese de la custodia por parte de su padre, Britney Spears lanzará un libro autobiográfico con el objetivo de contar su historia , “en sus propios términos”. La publicación, titulada “The Women in Me” (“La mujer en mí”), saldrá el 24 de octubre en Estados Unidos y contendrá información nunca antes conocida de la vida de la cantante.

En un adelanto del libro al que accedió la revista People, Britney, a sus 41 años, cuenta que estuvo embarazada de Justin Timberlake, quien le pidió que interrumpa la gestación porque no estaba preparado para ser padre. La pareja comenzó en 1999, cuando ella tenía 19 y él 18, y terminó en 2002. Durante este tiempo, y al día de hoy, conformaron uno de los vínculos más icónicos de la cultura pop a nivel mundial

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que tuviéramos una familia juntos algún día. Sólo que esto hubiera sido mucho antes de lo anticipado”, dice Britney en su relato. “Pero Justin definitivamente no estaba feliz con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, agrega.