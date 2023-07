Britney Spears quiso saludar a basquetbolista y fue golpeada por un seguridad

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuX1auVvXYU%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQCbkZCp0hgVZAZAGaiOfdtmFRfZCfY8gj20X2BEUrWaVWmsmGov8n5R1GI5FUczUtImwnPtBNhZC9JSGVFzIZBTeZCVPa4NUynZCVugnzTwcpQpGUmr87di7BmAEgBDQB4UzvTmeupwKrsImR6bbRuRQL6DuPKDFlMbeDwTcuzajmdEVBUKrQZD View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

“No me puedo imaginar un escenario en el que una fan desarmada expresando cualquier tipo de emoción o aprecio por una celebridad pueda llegar a ser atacada físicamente, y mucho menos pegarle en la cara por tocarle a alguien en el hombro. Se necesitan cambios desde arriba, los espero”, aseguró en una historia de Instagram.

El propio Wemba dio su versión a un canal de deportes: “No vi lo que pasó porque estaba caminando y me dijeron ‘No pares’. Pero esa persona me agarró por detrás, no me tocó el hombro, me agarró por detrás, y la seguridad la alejó. No sé con cuánta fuerza, la verdad. Pero la seguridad la echó. No paré para poder llegar y disfrutar de una cena agradable”, afirmó el joven basquetbolista, que sumó que se enteró horas más tarde que se trataba de Britney Spears y no de cualquier otra fan.

>> Leer más: Una nueva mirada sobre la dura batalla de Britney Spears

Finalmente, la artista hizo un descargo en sus redes sociales a través de una extensa carta. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí, pero no estaba preparada para lo que pasó anoche”, arrancó diciendo. Luego, relató que simplemente le tocó el hombro a Wemba para “felicitarlo por su éxito” y su personal reaccionó con violencia. “Su guardia de seguridad me pegó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi tumbándome y tirándome los lentes. Los fans vienen a mí todo el tiempo. Incluso esa noche. Se me acercaron un grupo de unos veinte fans. Mi equipo de seguridad no le pegó a ninguno”, elaboró Spears.

“Todavía espero una disculpa pública del jugador, de su equipo de seguridad o de la organización. Espero que lo hagan. Tampoco creo que este sea un asunto de burla. Ver al jugador sonreír y reírse fue cruel y desmoralizante con lo que estaba pasando. Y él mide 2,24 y yo 1,60”, cerró Britney, en referencia a la abismal diferencia de tamaño entre ambos, que hace que ella difícilmente pudiera ser una amenaza.