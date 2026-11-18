El arquero mantuvo la valla invicta en la goleada ante Costa Rica y llegó a los 47 partidos sin recibir goles con la camiseta albiceleste

Dibu Martínez tuvo un regreso especial al arco de la selección Argentina. Con la cinta de capitán y después de recuperarse de una fractura de mandíbula, el arquero fue titular en la goleada 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes y alcanzó un récord histórico: llegó a los 47 partidos sin recibir goles con la camiseta albiceleste e igualó la marca de Sergio Romero .

El marplatense consiguió esa cifra en 71 encuentros, mientras que el exarquero finalista del Mundial 2014 necesitó 96 partidos para alcanzar el mismo registro. De esta manera, Martínez sumó otro hito a su trayectoria con el seleccionado nacional.

Después del encuentro, el arquero habló ante la prensa y destacó el rendimiento del equipo: "La verdad que me encontré bien. Sabía que era importante ganar. No fue el partido que deseábamos contra Uruguay, teníamos que dar un pasito más, pero hoy creo que los chicos hicieron un gran partido".

El arquero se refirió a la etapa que atraviesa el seleccionado: "Hay que volver a enamorar a la gente. Sé que es un proceso difícil sin Leo, pero creo que con los directivos, con el cuerpo técnico y con los jugadores vamos a ayudar a volver a enamorar y llenar los estadios de vuelta . Vamos a lograrlo".

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El recambio de la selección argentina y su recuperación de la fractura de mandíbula

Martínez también valoró la incorporación de los futbolistas más jóvenes: "Los chicos aman y viven estar con nosotros, y de a poquito se van adaptando. Ellos saben lo bien que lo hizo la selección".

En ese sentido, remarcó la responsabilidad de los jugadores con más experiencia para acompañar a las nuevas generaciones: "Se tratan de copiar de nosotros, hay que darles el mejor apoyo posible porque, al final, jugamos por un país y tenemos que volver a enamorar a la gente".

Uno de los momentos especiales de la noche para Dibu fue su regreso a la titularidad después de la lesión en la mandíbula. El arquero reconoció que atravesó distintos inconvenientes físicos y personales: "Siempre trato de dar lo mejor. Me pasó un montón: en el Mundial con el dedo y las cosas personales que tuve, ahora que me rompí la mandíbula me daban dos meses de recuperación".

Además, explicó por qué decidió jugar ante Costa Rica sin una máscara de protección: "Siempre trato de esforzarme y era un riesgo jugar sin máscara hoy, pero yo sentía que no podía jugar al 100% con la máscara y mis compañeros me merecen al 100%".