En 2006, Buscaglia eligió Rosario para tocar por primera vez en Argentina “El evangelio”. En los veinte años que transcurrieron desde entonces, el artista se presentó en la ciudad cada vez que pudo, con una frecuencia que da cuenta de una relación profunda con el público local. Antes de su regreso, Martín dialogó con La Capital, recordó el proceso de creación del disco celebrado, adelantó su próximo material y habló del parentesco entre Rosario y Montevideo.
- Las canciones de “El evangelio” siguieron siendo parte de tu repertorio, pero en esta instancia de celebración, ¿qué te pasó con volver a tocar el disco entero?
Como bien decís, de este disco hay muchas canciones que sigo tocando en vivo. En realidad, hace ya un par de años que cuando hago los bises toco cualquier canción que el público quiera. Entonces, todas las canciones que he compuesto en la vida siguen vivas para mí, siguen en tiempo presente. No siento que ninguna sea vieja, no hay ninguna armonía, o melodía, o letra que sienta que caducó. Pero tocar un disco entero es como como reconstruir una casa con todos los elementos. Se arma una foto de un momento muy determinado. Eso tiene un lado personal, y tocar el disco entero me retrotrae a veinte años atrás. “El evangelio” lo grabé en un verano madrileño, y en Madrid en verano hace mucho calor así que lo grabé mucho en el trasnoche, no tanto por bohemia sino por supervivencia. A mí personalmente me lleva a eso. Pero también se arma algo que no lo construís con los temas sueltos. Por eso esta imposición de los últimos años sobre los artistas de estar presentes permanentemente por miedo a desaparecer, que obliga a tantos colegas a sacar canciones todo el tiempo, va en detrimento de construir una flor. Los discos tienen un poderío extra que es mayor que las canciones que lo constituyen. Un disco maravilloso no necesita que todas las canciones sean maravillosas, necesita una instantánea, una más rara, una que te enamore y al tiempo te canse, una a la que al principio no le diste bola y un día te encanta, otra que no entendés hasta que un día te habla. Para todo eso precisás diez canciones por lo menos, y “El evangelio” tiene quince. Tocarlo en vivo entero permite volver sobre todo eso.
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- Vos mismo ubicás a “El evangelio” como un disco bisagra en tu carrera. ¿Qué te parece que pasó en ese proceso y que hizo que el disco se haya convertido en eso?
Con todo lo que hago musicalmente, el plan es entusiasmarme yo. Ninguno de nosotros es tan especial, y si vos te emocionás seguramente vas a emocionar a otro más o menos parecido a vos. Es casi egoísta, diría. Lo que sí tengo claro es que “El evangelio” fue el disco en el que tomé las riendas definitivas de cómo yo grabo un disco. Porque no hay reglas, como no hay reglas para escribir canciones. Es algo que no se puede enseñar, porque la manera es la de que cada uno, no se puede hacer a la manera de otro. De otro podés aprender la disposición con que se enfrenta a eso, pero después tenés que encontrarlo en vos. Por lo menos así es como me interesa a mí hacer discos. Nunca quise hacer discos que suenen a tal otro disco, o en la onda de tal disco. Obviamente me encantan millones de discos, pero los tomo como un empuje para buscar la mía. Lo que creo que pasó con este disco fue que le subí el potenciómetro a lo que tenía para dar. Lo hice más claro, más nítido, más evidente. En los anteriores, creo que está eso que está en “El evangelio” pero en un estado más embrionario, más borroso. También probablemente haya pasado algo de conexión con el zeitgeist de la época. Yo tenía treinta y pico de años, y estaba el auge de los samples y la maquinaria aplicada a la canción y ya no sólo a la electrónica o al hip hop. Creo que ahí coincidí con el mundo, y fue por casualidad. En general no me interesa coincidir con lo que se está haciendo. De hecho, ahora lo que se está haciendo es meter trap en discos que retoman las raíces del país del que vos venís, con bases simplificadas para que puedan caber en las bases de lo que llaman música urbana. Hay cosas de ahí que me gustan, pero no me interesa para nada subirme a ese carro. Me interesa hacerle dedo al carro de la música. Quizás en “El evangelio”, estaba en un momento de sintonía con lo que pasaba alrededor mío de manera cosmopolita, pero fue casualidad.
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"En la música conviven presente, pasado y futuro"
- ¿Qué podés contar de ese disco que se viene?
Puedo contar que para mí es muy lindo estar festejando veinte años de “El evangelio” y estar haciendo un disco nuevo a la vez. De hecho, este año se cumplieron también treinta años de mi primer disco. En estos toques en Rosario y en Buenos Aires, algunos temas de ese disco voy a hacer. Es un disco que salió en cassette en el siglo pasado, pero la música tiene algo que no lo tienen todas las ramas del arte, y es que conviven en ella el presente, el pasado y el futuro. De hecho, conviven en una misma canción, ni que hablar en un disco o en un concierto. Eso no pasa mirando un cuadro, ahí pasan otras cosas mágicas. Entonces, me gusta estar haciendo un disco nuevo al mismo tiempo que recordando con cariño, con gusto y con placer un disco “viejo”. El disco nuevo es bien diferente a “El evangelio” en cómo está grabado. En ese sentido es más parecido a mi primer disco, es un disco sin artilugios. Fuimos al estudio un par de días, grabamos una, dos, tres veces, y quedó. Tracción a sangre total. Me parece que es algo que nos está pasando a muchos. Veo a mucha gente usando reloj de pulsera. Estamos intentando escabullirnos un poquito del estar permanentemente no sólo conectados sino rastreables para el mundo. Porque no es sólo que estamos conectados, estamos ofrecidos, inmolados constantemente a todos los estímulos posibles. Entonces, el disco nuevo creo que responde un poco a ese sentimiento, a decir “vamo arriba, soy músico”, y algo de eso tiene que ver con un saber ancestral que tiene que ver con instrumentos, la canción y ya.
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- Para presentar “El evangelio” en vivo armaste Los Bochamakers, y ahora vuelven para estas fechas. ¿Cómo fue ese reencuentro?
Cuando debutamos con Los Bochamakers, las dos primeras fechas que toqué con esa banda fueron en Rosario y Buenos Aires. Bochamakers tiene un énfasis bastante funkero. Con los años ha pasado por distintos matices, pero tiene una cosa medio tribal, medio mántrica, afrouruguaya, que es algo que me interesó siempre. La música que me interesó siempre en general tiene eso, algo muy vivo. No digo roto, pero resquebrajado, como esa loza que es divina pero que tiene una rajadura y eso te genera otra cercanía. Esa es la música que me llama la atención. Con los Bocha es así, todo tiende más al funk, a una cosa candombera, pero eso está siempre en mi música, a veces un poco más evidente y a veces un poco más solapado. Y son unos músicos divinos. Martín Ibarburu grabó conmigo ya en mi segundo disco así que tocamos juntos hace añares. Coby Acosta es el típico percusionista uruguayo que la rompe, que te hace feliz de sólo verlo. En la guitarra, está Matías Rada, al que conozco literalmente desde que nació. Mis viejos tenían una cercanía con la familia Rada, entonces a Mati lo conozco desde siempre. Creo que después de la de su viejo, la mía fue la primera banda en la que tocó. Y en el bajo está Nacho Mateu, que está viviendo en Nueva York y viene especialmente para esto. Nacho tocó hace poco con Trueno en lo de Jimmy Fallon. Así que estos shows tienen ese combo de celebrar un disco, de reunir músicos que también son amigos, y que además es fin de año. Hay una fantasía de que te renovás con el fin de año, que dejás atrás lo que no necesitás y te quedás con lo que te hace bien. Es una fantasía pero tiene algo de verdad, y un concierto es un buen lugar para sentir eso a flor de piel, que estás renaciendo, que hay esperanzas.
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- Sé que la respuesta es eminentemente un misterio pero, ¿qué sentís que pasó entre vos y Rosario para que se arme un vínculo tan profundo? No es algo dado ni tan usual.
Hay algo que he comentado con otros colegas uruguayos, y es que hay un parecido entre Rosario y Montevideo. Hay una vibra similar, de verdad. No sé si será el río, el tamaño. Muchos músicos rosarinos, desde Litto Nebbia y Fito Páez (antes de que se vaya a Buenos Aires), tienen una sintonía con la música que se hace en Uruguay. Inclusive lo pienso con otros héroes rosarinos como Fontanarrosa. Fontanarrosa es un personaje que yo veo muy uruguayo: bohemio culto pero con boliche, con compromiso pero con humor. Me hace acordar a mi viejo y a muchos otros de esa generación uruguaya. Hay una sintonía evidente, y me encanta No me pasa sólo a mí. Lo he hablado con murgas uruguayas, y todos decimos que hay algo que nos resulta fácil de ir allá.
- Después de más de treinta años con la música, ¿qué te sorprende todavía?
Ya me di cuenta hace tiempo, y cada vez más cuenta me doy, que es como si fueras ampliando el zoom y viendo los detalles más chiquititos en el granulado. Una manera de resumirlo que encontré es que uno puede pensar que para ser músico uno precisa saber tocar un instrumento, componer, grabar, cantar, y que si sabés hacer eso, sos músico. Pero ese es el comienzo recién, es el casillero de salida. A partir de ahí se pone cada vez más interesante y más sutil. Entonces yo sigo emocionándome tocando en vivo, sigo descubriendo y aprendiendo cosas que a veces son transmisibles y a veces no. Puede ser algo como “estuve en España con unos gitanos y aprendí cómo arman los acordes”, que eso es infinito en la música; pero también puede ser cómo llevas adelante una banda o cómo hacés un disco. En el disco nuevo yo canté de una manera nueva para mí, que no sabría explicar exactamente porque es etéreo pero a la vez real. Creo que esto es algo que no se conversa tanto, pero que le pasa a la mayoría de los músicos que siguen haciendo música en la veteranía. Por eso siguen tocando Paul McCarney y Bob Dylan, porque los sigue entusiasmando. No lo hacen por el dinero ni por el aplauso, sino porque siguen descubriendo cosas. A mí me pasa lo mismo, es algo muy profundo y que aparentemente es infinito, porque toco hace añares y sigo aprendiendo, de verdad.