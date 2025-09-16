Benjamín Vicuña habló de su relación con la China Suárez: "No me casé nunca en mi vida, menos mal"

El actor chileno fue nuevamente interceptado por medios de espectáculos y habló sobre el futuro de sus hijos en Estambul

Benjamín Vicuña hizo un polémico coemntario sobre su casamiento con la China Suárez

Benjamín Vicuña lleva tiempo en el centro de la atención mediática . Mientras continúa con su carrera profesional y a pocos días del estreno de su nueva película "Papá por dos" junto a Celeste Cid , los medios siguen de cerca su vida personal, especialmente su relación con la China Suárez.

Cabe recordar que Vicuña y la actriz comparten dos hijos, y su vínculo fue motivo de controversia en el último tiempo. Recientemente, la China Suárez acusó públicamente al actor de ser un "mal padre" , luego de que se oponga a quea que los menores viajaran a Turquía. Desde ese conflicto, ambos dejaron de tener contacto directo y ahora se comunican exclusivamente a través de sus abogados.

Sin embargo, hace apenas unos días , Amancio y Magnolia finalmente viajaron a Turquía para reunirse con su madre. En este contexto, Benjamín Vicuña fue nuevamente interceptado por medios de espectáculos y habló sobre el futuro de sus hijos en Estambul.

Fue durante esta entrevista cuando el actor en un acto fallido lanzó un polémico comentario en referencia a su ex pareja.

>> Leer más: Benjamín Vicuña habló sobre su relación con la China Suárez: "Una pena, se rompió"

Qué dijo Benjamin Vicuña

En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor no pudo esquivar las preguntas sobre su vida personal y familiar.

“Es difícil adaptarse a esta nueva vida pero estoy haciendo lo posible por entender y acoplarme por el bienestar de mis hijos”, comenzó Vicuña.

Luego, una panelista le consultó acerca de los rumores que indican que sus hijos se escolarizarán en Turquía. El actor expresó su incomodidad: : “No me gusta estar hablando de cierta cosas que no deberían llegar a esta instancia”, y reveló: “La verdad que fue una sorpresa, no lo sé”.

“Me vine a vivir a Argentina por mis hijos y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, es todo demasiado reciente”, agregó.

Fue en ese momento cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez. “No me casé nunca en mi vida”, comenzó y sumó: “Menos mal”, mientras replicaba el comentario de uno de los periodistas. Al instante se dio cuenta del fallido y se corrigió entre risas: “No! ¿Cómo menos mal? Vos sos malo”.

Embed BENJAMÍN EN GUERRA CON "LA CHINA" SUÁREZ: "Es difícil estar lejos de mis hijos"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/0W3OzSvBwQ — América TV (@AmericaTV) September 15, 2025

>> Leer más: La conmovedora carta de Benjamín Vicuña a su hija: "Sigo escuchando el eco de tu risa"