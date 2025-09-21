La Capital | Zoom | Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña: "La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados"

El actor chileno contó cómo vive la distancia con Amancio y Magnolia, y destacó que jamás puso en duda la maternidad de Eugenia Suárez

21 de septiembre 2025 · 09:52hs
Benjamín Vicuña habló de la distancia con sus hijos y su vínculo con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló de la distancia con sus hijos y su vínculo con la China Suárez

El actor chileno Benjamín Vicuña volvió a referirse a su vínculo con Eugenia La China Suárez, madre de sus hijos menores, Amancio y Magnolia. En una entrevista con Infobae, se sinceró sobre la compleja relación que mantiene con la actriz y cómo atraviesa la distancia física que lo separa de los pequeños.

“Que mis hijos hoy estén a 13 mil kilómetros es una nueva realidad que tengo que asumir y entender. Lo estoy procesando. Obviamente que lo primero es el bienestar y la felicidad de ellos, pero también hay un padre, hay hermanos, hay que acomodarse”, afirmó.

El intérprete reconoció que el último año fue especialmente duro y que todavía intenta comprender cómo se dieron las cosas: “Quizás algunas no las voy a terminar de entender nunca y quizás otras sí”.

La relación con La China Suárez

Consultado por su vínculo con la actriz, Vicuña recordó que, tras la separación, habían logrado sostener una relación “de respeto, armonía y cariño”. Sin embargo, admitió que los últimos meses impactaron en esa dinámica: “Hoy no voy a entrar en detalles, pero obviamente que hay algo ahí que vivió un impacto muy grande. Espero que el tiempo ordene las cosas”.

El actor aclaró que la comunicación con la madre de sus hijos se mantiene actualmente “a través de abogados”, aunque evitó polemizar: “Jamás puse en duda su maternidad, su forma de maternar ni mucho menos. Eugenia es una muy buena mamá. En ese sentido estoy tranquilo”.

Su paternidad, en el centro

Vicuña reconoció que le dolieron las críticas a su rol como padre: “Es raro, porque la paternidad es lo más importante de mi vida. Me interpela, me moviliza. No solo por mis seis hijos, también por mi historia y por Blanca”.

El actor, padre de seis hijos en total, sostuvo que siempre se ocupó de ser un papá presente: “Soy papá hace 20 años y he ido viviendo diferentes procesos. Con Amancio tuve como un revival. Mis hijos son mi motor, mi ilusión”.

El impacto mediático

Sobre la exposición de su vida privada, Vicuña admitió que la situación lo desbordó: “Este año mis hijos pasaron a ser el foco de atención y eso no me gusta. Quizás fueron los medios, quizás algunos factores que hicieron que se fuera de lo normal. Ojalá que todo vuelva a su lugar”.

Con estas declaraciones, el actor chileno dejó en claro que, pese a los conflictos, su prioridad sigue siendo el bienestar de Amancio y Magnolia, y que confía en que el tiempo logre ordenar su vínculo con La China Suárez.

