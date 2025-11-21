La Capital | Ovación | Central

Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran"

El plantel Canalla se unió a los festejos que iniciaron los hinchas bajo la lluvia por el logro deportivo obtenido tras ser el equipo que más puntos sumó en 2025

21 de noviembre 2025 · 07:57hs
Los jugadores de Central junto al título otorgado por la AFA.

Los jugadores de Central junto al título otorgado por la AFA.
Los jugadores de Central celebraron el título: Que la cuenten como quieran

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

La determinación de la Liga Profesional de decretar campeón a Central no dejó de sorprender por la manera en que los dirigentes lo anunciaron. Si bien no hay discusiones por lo hecho por el Canalla a lo largo de la competencia en el presente año, donde fue el mejor e hizo méritos suficientes para ser coronado, la forma en que se le otorgó la copa es lo que entró en centro de las discusiones. Antes de los playoff y de manera sorpresiva se le entregó el título sorprendiendo a propios y extraños. Igualmente, los hinchas Auriazules salieron a festejar y coparon las calles en la zona de Arroyito con los jugadores unidos a la alegría.

Pasado el mediodía del jueves el comité ejecutivo de la AFA avisó que Central era campeón -fue el equipo que más puntos obtuvo en 2025-, una noticia que fue un bombazo en el fútbol argentino y generó debates de todo tipo. Y el resumen de la coincidencia en general reside en la manera en que se anunció, en el final de una competencia y no antes de la misma, aunque todo esto no debería sorprender ya que los dirigentes afistas suelen decidir con torneos andando.

Si bien el mundo del fútbol habló de la determinación que llegó desde la AFA con Chiqui Tapia a la cabeza, a los Canallas poco les importó todo esto y festejaron en la sede fundacional hasta la madrugada de este viernes y sin preocuparse por la intensa lluvia que cayó por la noche. Por supuesto que los futbolistas se unieron a la celebración y lucieron el trofeo Campeón de Liga con todos los presentes. “Que la cuenten como quieran", disparó Alejo Veliz, uno de los más eufóricos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1991682779172491383&partner=&hide_thread=false

Fiesta en Arroyito

El domingo, sin dudas, el Gigante de Arroyito explotará de hinchas y el partido por los octavos de final que jugará ante Estudiantes desde las 17.30 servirá de gran excusa para celebrar la nueva estrella conseguida y anunciada este jueves. Y, de esta forma, Ángel Di María, quien regresó a "casa" con el fin de conseguir el título que le faltaba con Central recibirá junto a sus compañeros una ola de ovaciones por la consagración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/1991678816146628792&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1991678526957965576&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Los capitanes de Central, Jorge Broun y Ángel Di María, con la Copa que la Liga Profesional otorgó al club.

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Ángel Di María y el Gigante que lo contempla. Fideo ya tiene un título con Central, pero buscará algunos más.

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Algunos futbolistas del plantel profesional de Central tienen pensado mostrarles la Copa a los hinchas.

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Gonzalo Belloso con los directivos de la AFA, miembros del comité ejecutivo, Holan y los capitanes de Central, al recibir la Copa. 

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Ver comentarios

Las más leídas

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Lo último

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Maxi López se quebró hasta las lágrimas en MasterChef Celebrity: la reacción de Wanda Nara

Maxi López se quebró hasta las lágrimas en "MasterChef Celebrity": la reacción de Wanda Nara

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Pablo Stradiotto había sido indagado en 2024 pero quedó en libertad. Tras un fallo de la Cámara de Apelaciones fue detenido este jueves en Fisherton

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Ovación
La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

Por Luis Castro
Ovación

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Policiales
Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

La Ciudad
En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones
Economía

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday
Información General

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
La Región

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad