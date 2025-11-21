Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran" El plantel Canalla se unió a los festejos que iniciaron los hinchas bajo la lluvia por el logro deportivo obtenido tras ser el equipo que más puntos sumó en 2025 21 de noviembre 2025 · 07:57hs

Los jugadores de Central junto al título otorgado por la AFA. LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

La determinación de la Liga Profesional de decretar campeón a Central no dejó de sorprender por la manera en que los dirigentes lo anunciaron. Si bien no hay discusiones por lo hecho por el Canalla a lo largo de la competencia en el presente año, donde fue el mejor e hizo méritos suficientes para ser coronado, la forma en que se le otorgó la copa es lo que entró en centro de las discusiones. Antes de los playoff y de manera sorpresiva se le entregó el título sorprendiendo a propios y extraños. Igualmente, los hinchas Auriazules salieron a festejar y coparon las calles en la zona de Arroyito con los jugadores unidos a la alegría.

Pasado el mediodía del jueves el comité ejecutivo de la AFA avisó que Central era campeón -fue el equipo que más puntos obtuvo en 2025-, una noticia que fue un bombazo en el fútbol argentino y generó debates de todo tipo. Y el resumen de la coincidencia en general reside en la manera en que se anunció, en el final de una competencia y no antes de la misma, aunque todo esto no debería sorprender ya que los dirigentes afistas suelen decidir con torneos andando.

Si bien el mundo del fútbol habló de la determinación que llegó desde la AFA con Chiqui Tapia a la cabeza, a los Canallas poco les importó todo esto y festejaron en la sede fundacional hasta la madrugada de este viernes y sin preocuparse por la intensa lluvia que cayó por la noche. Por supuesto que los futbolistas se unieron a la celebración y lucieron el trofeo Campeón de Liga con todos los presentes. “Que la cuenten como quieran", disparó Alejo Veliz, uno de los más eufóricos.

El domingo, sin dudas, el Gigante de Arroyito explotará de hinchas y el partido por los octavos de final que jugará ante Estudiantes desde las 17.30 servirá de gran excusa para celebrar la nueva estrella conseguida y anunciada este jueves. Y, de esta forma, Ángel Di María, quien regresó a "casa" con el fin de conseguir el título que le faltaba con Central recibirá junto a sus compañeros una ola de ovaciones por la consagración.

La felicidad de Alejo Veliz en la celebración del título de Rosario Central.

"QUE LA CUENTEN COMO QUIERAN".



“QUE LA CUENTEN COMO QUIERAN”. pic.twitter.com/Sn9xzUoESg — JS (@juegosimple__) November 21, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1991678526957965576&partner=&hide_thread=false Como dice Nacho… pic.twitter.com/w41T7MoJ09 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 21, 2025