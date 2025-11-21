Maxi López se quebró hasta las lágrimas en "MasterChef Celebrity": la reacción de Wanda Nara

El exfutbolista no pudo contenerse al hablar de sus hijos y Wanda se mantuvo cerca para consolarlo. Cómo fue el intercambio

“MasterChef Celebrity” dejó otra gala llena de cocina, tensiones y emociones en la que los hijos de los participantes fueron los grandes protagonistas . En ese marco, Maxi López se llevó todas las miradas cuando: al hablar de sus hijos con Wanda Nara, se emocionó hasta las lágrimas.

Todo empezó con una pregunta de Wanda: “¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos?” . Cabe destacar que el exfutbolista vive en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson, que está embarazada, y con quien tiene una hija llamada Elle. Pero de momento se encuentra en Argentina compitiendo en el reality. Por su parte, sus tres hijos más grandes, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto del matrimonio con Wanda, se encuentran en Argentina y estuvieron presentes en el programa.

Al responderle a Wanda, Maxi López no pudo evitar emocionarse: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá". Mientras explicaba, se secaba las lágrimas. Fue entonces que Nara decidió acercarse para consolarlo.

“No llorés, están todos bien los chicos, eso es lo importante" , recalcó la conductora. Por su parte, Maxi reconoció: “No me puedo contener. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”. El exfutbolista contó: "Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos".

Una decisión trascendental

Antes de que los chefs comiencen el desafío de la noche, Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda y Maxi López, también se habían manifestado con respecto a la situación de distancia con su padre. En el mismo programa, los jóvenes contaron que les gustaría que su padre avance en la competencia, sobre todo para que pueda quedarse más tiempo en Argentina.

Por su parte, Maxi no descartó esa posibilidad, en tanto le daría la oportunidad de disfrutar de todos sus hijos en el mismo lugar. “Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos”, declaró.

Fue así que Wanda se convirtió en cómplice de la situación, prometiendo que lo iba a ayudar a resolver la cuestión. “Voy a convencer a la sueca”, dijo refiriéndose a Christiasson. “Vos sabés que yo todo lo consigo”, remató.