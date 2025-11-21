Cris Morena denunció a un acosador: fotos y anotaciones halladas durante el allanamiento

La Justicia reactivó la causa tras la violación de la perimetral y el acosador fue allanado. En su casa encontraron fotos de sus ojos y anotaciones de sus movimientos

Cris Morena denunció a un hombre que la acosa desde el año 2020

La productora Cris Morena denunció a un acosador . La artista viene sufriendo hostigamiento por parte de un hombre de 51 años desde 2020 . Ahora bien, en los últimos dias, tras un allanamiento, las autoridades encontraron en el domicilio del acusado fotografías y otros elementos perturbadores.

Cabe remarcar que el hombre ya había sido denunciado en 2020 y, en aquel momento, la Justicia le impuso una restricción perimetral. Sin embargo, en los últimos días el presunto acosador habría violado esa restricción, motivo por el cual la causa volvió a activarse.

En ese contexto, el fiscal José Silvie ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado , donde se secuestró material clave para la investigación. Además, como medida preventiva , la Justicia dispuso la colocación de una tobillera electrónica, que deberá utilizar durante los próximos seis meses.

El acosador de Cris Morena

Si bien el caso se desarrolla bajo estricto hermetismo, en el programa Tarde o Temprano (El Trece) dieron detalles sobre la situación que Cris Morena atraviesa desde hace años. Según comentaron en el ciclo, el presunto acosador tiene 51 años. Allí explicaron que la productora tomó sus primeras acciones legales en 2020.

“Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital”, detalló Belén Ludueña. En ese momento, la Justicia le impuso al hombre una restricción perimetral.

Aunque durante cuatro años el acusado no volvió a acercarse a la productora, en julio de este año Cris Morena tuvo que volver a accionar legalmente porque el hombre habría incumplido la medida perimetral.

A raíz de esa situación, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del hombre, ubicada en Lanús, donde vive con su madre, para avanzar con la investigación.

Qué encontraron en el allanamiento

Es así como en el programa "Desayuno Americano" (América TV), el periodista Carlos Salerno aportó detalles sobre los macabros elementos encontrados durante el allanamiento.

Según precisó, entre las pertenencias secuestradas había “distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leonardo Lo Giudice imaginó en su mente entre él y ella”.

Además, el periodista reveló que “encontraron fotos de los ojos de Cris Morena”. En este sentido, agregó que el acusado recortó imágenes de revistas para armar un collage exclusivamente con los ojos de la productora, lo que describió como un signo de una fuerte obsesión.

El allanamiento también permitió hallar información sobre los movimientos cotidianos de la artista. “Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal que no solo había anotaciones y fotos, sino también dibujos a mano alzada con sus trayectos: ‘se mueve acá’, ‘fue para allá’, ‘a tal hora llegó a su casa’, ‘se juntó con esta persona’… Todo estaba anotado en hojas”, detalló Salerno.