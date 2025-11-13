"MasterChef Celebrity": quién fue el cuarto eliminado en la gala de este miércoles

Este nuevo participante en quedar fuera de competición se suma a las eliminaciones de Jorge "Roña" Castro, Esteban Mirol y Diego "Peque" Schwartzman

Este miércoles por la noche, se vivió una nueva gala de eliminación en "MasterChef Celebrity" donde nueve concursantes estaban en peligro de abandonar la competencia. Para esta prueba, los participantes debieron realizar una réplica de una trucha confitada en aceite con curry verde, aceite de eneldo y jengibre, a propuesta del reconocido chef Tomás Treschanski.

Los nominados para este día definitorio eran: Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo . Los cocineros tenían 90 minutos para hacer el plato planteado por el creador de Trescha, quien les detalló las características puntuales que caracterizaban la preparación de la comida.

Una vez cumplido el tiempo límite, los jurados degustaron y deliberaron cuales fueron los mejores platos elaborados. En primer lugar, fueron salvados Balli, Leunis y Rodríguez por cumplir con creces las expectativas de Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En la segunda tanda de participantes que continúan en el certamen figuraron Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, Emilia Attias y Walas. Luego, se sumó Julia Calvo que, a pesar de que su elaboración no fue del gusto del jurado, seguirá en el reality.

Finalmente, el mano a mano entre Andy Chango y Luis Ventura terminó con el presidente de APTRA como el cuarto eliminado de "MasterChef Celebrity". El director técnico de Victoriano Arenas había adelantado accidentalmente su eliminación en redes sociales, en las horas previas a la transmisión de este miércoles.

La despedida de Luis Ventura de "MasterChef Celebrity"

Ventura abandonó la competencia entre aplausos y agradeció la oportunidad: "Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA".

Además, expresó lo que representó para él participar del reality: "MasterChef se te mete en el alma y te lleva y empuja a la emoción. Gracias a la producción, a Telefe y a América, que me liberó el contrato de exclusividad para poder estar acá".

En su despedida, el reconocido periodista de espectáculos recibió elogios por parte de la conductora Wanda Nara: "No me debés nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros. Sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos. Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio”.