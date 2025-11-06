Otra renuncia sorpresiva en "MasterChef": por qué Valentina Cervantes dejó el programa

La influencer, pareja de Enzo Fernández, habría tomado la decisión de bajarse del popular reality de cocina por sus tensiones con Wanda Nara

“MasterChef Celebrity” es uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. El reality de cocina conducido por Wanda Nara logró convocar a la audiencia, que noche a noche sigue las aventuras culinarias de los famosos. En este marco, hubo otra renuncia sorpresiva: Valentina Cervantes dejó el programa.

Esta es la segunda baja voluntaria de la temporada, dado que Pablito Lescano anunció su retiro del certamen hace pocas semanas. Pero a diferencia de esa renuncia, que se dio por motivos de agenda del cantante, esta vez la salida tuvo que ver aparentemente con tensiones internas.

Valentina, influencer y pareja de Enzo Fernández, sostuvo desde el comienzo un vínculo tirante con Wanda Nara. Según Ángel de Brito, esto tuvo que ver con que trascendió que la conductora le envió un mensaje privado al futbolista argentino durante unas vacaciones en las que coincidieron.

“Hubo una cosita que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu le respondió más picante”, aseguró de Brito en “LAM”. Vale aclarar que todavía no salió al aire la renuncia de Cervantes, pero según el conductor será en “cinco días”. El lunes 10 de noviembre será su última grabación en el ciclo y por el momento no se conoce quién la reemplazará (Lescano fue reemplazado por Wallas de la banda Massacre)

En paralelo, aseguraron que Valentina tenía pautada su salida del programa ya que tiene que regresar a Inglaterra donde vive con Enzo Fernández y sus dos hijos. “Él le pidió que vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y vuelva. Ella accedió. Súper celoso”, afirmaron.