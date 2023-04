Artistas locales e internacionales del jazz fusión presentan un ecléctico repertorio

A lo largo de su legendaria carrera se ha convertido en uno de los saxofonistas con más grabaciones de la historia, apareciendo en más de 1.700 álbumes, casi 10.000 sencillos e innumerables bandas sonoras de televisión y películas con artistas que van desde Frank Sinatra, Celia Cruz, Arturo Sandoval, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Will to Power y The Bee Gees, hasta películas protagonizadas por Roy Scheider, Gary Busey, Sylvester Stallone y Andy García.

Reconocido por sus contribuciones y logros musicales, académicos y cívicos, el Dr. Calle recibió la Medalla del Alcalde del Condado de Miami-Dade 2015, en el 2014 por United Teachers de Dade Champion of Education for Arts and Entertainment. Siguiendo los pasos de leyendas como Desi Arnaz, Tito Puente, Celia Cruz, Arturo Sandoval, Victor Manuelle, Willy Chirino y Pitbull.

Además, fue nombrado Rey del Carnaval de Miami 2013. Fue director musical para la transmisión de los Premios Grammy del tributo a Tito Puente con Celia Cruz, Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin y una banda de estrellas. También se desempeñó como director musical de la primera transmisión de los Premios Grammy Latinos desde Miami, Florida. Uno de sus honores más preciados, Además, actuó en la transmisión de los Premios Grammy Latinos de 2005 como una leyenda del jazz latino.

image (75).jpg

Junior Braginha es considerado uno de los bajistas más respetados de la nueva generación. Miembro de la legendaria banda del baterista de jazz fusión Virgil Donati (Steve Vai, Derek Sherinian, Allan Holdsworth, Scott Henderson), ha realizado varias giras de espectáculos y clínicas por Europa, Oceanía, Sudamérica y Norteamérica. Actualmente trabaja con la cantante Eli Soares, que ha sido nominada dos veces al Grammy Latino.

Junior ha tocado y grabado con varios artistas internacionales de Jazz-Fusión como – Virgil Donati, Scott Kinsey, Gary Novak, Nir Felder, Kiko Loureiro, Pedro Martins, Daniel Santiago, Andre Nieri, Hadrien Feraud, Federico Malaman, Josué López, Jesús Molina y Álvaro López.