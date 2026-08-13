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Tini y Rodrigo de Paul se casan: aseguran que los padres de la cantante no fueron invitados

Tras confirmar el casamiento, comenzaron a crecer los rumores sobre un posible distanciamiento entre la cantante y Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera

13 de agosto 2026 · 17:17hs
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Aseguran que Tini está distanciada de sus padres

Aseguran que Tini está distanciada de sus padres

Después de meses de rumores y especulaciones, Tini Stoessel confirmó finalmente su casamiento con Rodrigo De Paul. Sin embargo, lejos de que la noticia trajera tranquilidad, rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un supuesto conflicto entre la cantante y su familia.

Si bien ninguno de los protagonistas brindó detalles sobre la boda, distintos programas de espectáculos comenzaron a hacerse eco de rumores que aseguran que existiría un distanciamiento entre la estrella pop y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según distintos periodistas, el conflicto llevaría un tiempo y ambos padres no habrán recibido la invitación para el casamiento.

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Qué se sabe sobre el distanciamiento de Tini y sus padres

Apenas se confirmó que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían, en los distintos programas de espectáculos comenzaron las especulaciones y teorías sobre cómo sería la boda. En ese contexto, muchos aseguraron que hay un supuesto distanciamiento de la cantante con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Según reveló Gustavo Mendez, la pareja contraería matrimonio el próximo 19 de diciembre en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, el mismo lugar donde se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman. La organización del evento estaría a cargo de la reconocida wedding planner Bárbara Diez.

Fue el periodista quien aseguró que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera “no están invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul”. Además, sostuvo que buena parte del supuesto conflicto estaría relacionada con cuestiones económicas y profesionales.

“Ella quiere cambiar de representante porque también tiene un problema con las arcas de su carrera”, afirmó. Cabe recordar que, desde los comienzos de la carrera de Tini, su padre estuvo involucrado directamente en el manejo y la producción de su trayectoria artística.

En la misma línea, la panelista Paula Varela aportó más detalles sobre el supuesto enfrentamiento durante el programa Intrusos. “Parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios”, explicó al aire.

Pepe Ochoa, por su parte, coincidió con esta versión en Bondi Live y aseguró que el supuesto conflicto entre Tini y sus padres “viene desde hace muchísimo tiempo”. Según relató, la cantante habría comenzado a involucrarse cada vez más en los aspectos económicos y profesionales de su carrera: “Ella quiso empezar a meterse en el negocio, saber cuánto se facturaba y de qué manera, y empezar a decidir sobre su carrera”.

Además, sostuvo que también existiría un conflicto entre Tini y su madre, Mariana Muzlera, que habría comenzado a partir de la relación que la cantante mantuvo con Young Miko. Cabe recordar que entre 2024 y 2025, Tini y Young Miko fueron vistas juntas y despertaron rumores de un supuesto romance.“Con la mamá se pudrió todo cuando ella estuvo con Young Miko porque la mamá no aceptó, bajo ningún punto de vista, el vínculo que tenían”, aseguró Ochoa.

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