Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

La historia de época basada en un libro está ambientada en la Australia de 1900 y protagonizada por Philippa Northeast

La nueva miniserie de Netflix es ideal para los amantes de los dramas de época

Netflix le dio la bienvenida a “Mi brillante carrera” , una serie de época que narra, en tan solo 6 capítulos, una historia llena de drama, sueños y romances únicos. Con Philippa Northeast en el papel protagónico, la producción sigue a Sybylla, una inquieta, rebelde y perspicaz mujer, decidida a escribir su propia historia en una época en la que lo único que se espera de ella es que encuentre marido.

La serie está basada en la novela homónima de Miles Franklin , publicada en 1901. Con un guion de Liz Doran y la dirección de Alyssa McClelland y Anne Renton, “Mi brillante carrera” está ambientada en la Australia rural de comienzos del siglo XX. El relato se construye en 6 episodios de alrededor de 45 minutos y es ideal para maratonear.

La historia explora las complicaciones de la época para las mujeres que tenían ambiciones más grandes que ser esposas de un hombre , Sybilla, la protagonista, debe luchar contra una sociedad que le dice que no a su profundo sueño de convertirse en escritora.

“Mi brillante carrera” es ideal para quienes aman las historias emotivas de época y los romances inesperados. El reparto liderado por Northeast se completa con Christopher Chung, Genevieve O’Reilly, Anna Chancellor, Kate Mulvany, Jake Dunn, Alexander England, Sherry-Lee Watson y Miah Madden.

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De qué se trata “Mi brillante carrera”

“Obligaciones familiares, distracciones románticas, un sueño brillante. Cuando la tradición se interpone en su camino, Sybilla lucha sin tregua para escribir su propia historia”. Con esta sinopsis Netflix resume un poco de lo que los usuario se van a encontrar en “Mi brillante carrera”.

La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven campesina australiana que confronta constantemente las expectativas que la sociedad de su tiempo tienen acerca de cómo debería vivir su vida. Ella sueña con escribir y se pasa los días desarrollando sus historias en lugar de atender a la preocupación central de su familia: que consiga esposo.

El deseo de Sybylla es el que motiva toda la historia y el que genera toda una serie de conflictos. La llegada de hombres interesantes a su vida, la hará cuestionarse a sí misma qué lugar dejará para el amor.

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Trailer de “Mi brillante carrera”