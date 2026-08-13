La Capital | Economía | canasta básica

La canasta básica subió 2,2 % en julio: una familia necesitó más de $1.564.000 para no ser pobre

Ambas canastas saltaron por encima de la inflación general del mes pasado. Hubo un fuerte aumento de los alimentos.

13 de agosto 2026 · 17:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
La canasta básica subió 2,2 % en julio: una familia necesitó más de $1.564.000 para no ser pobre

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.564.716 pesos para no ser pobre en julio de 2026, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, el organismo oficial sostuvo que ese grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, requirió 708.016 pesos para no ser considerado indigente.

En la medición de la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), en julio fue de 2,6% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,2%. Estos datos fueron difundidos este jueves, junto con la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se ubicó en el 2,1 por ciento.

La variación interanual, en tanto, se ubicó en el 37,4% para la canasta alimentaria y en el 36,1% para la canasta total.

La medición de junio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había trepado un 1,3%, cuando la inflación fue del 1,9%. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) -que se amplía a bienes y servicios esenciales no alimentarios- había subido un 2,2%.

Según aquella medición previa, una familia con cuatro integrantes necesitaba 1.531.473 pesos para no ser pobre en junio de 2026. Además, el INDEC había establecido un piso de 689.853 pesos para que ese grupo familiar no sea considerado indigente.

En el nuevo reporte dado a conocer este jueves, el INDEC señaló que la línea de indigencia para un adulto que se mantiene solo se ubicaba en los 229.131 pesos, mientras el límite de la pobreza para esa persona fue de 506.381 pesos.

En el cálculo para las familias de tres, cuatro o cinco integrantes, los pisos de indigencia fueron de 563.663 pesos, 508.016 pesos y de 744.677 pesos respectivamente.

En tanto, el Indec estimó que la pobreza alcanzaba a esos grupos de familia si no llegaban a 1.245.696 pesos, 1.564.716 pesos y 1.645.737 pesos, según su conformación de tres, cuatro o cinco integrantes.

El reporte de la canasta básica alimentaria y la total se dio en forma paralela al de la inflación que para julio de 2026 fue del 2,1 por ciento, de acuerdo a la suba de los precios al consumidor (IPC) respecto de junio y que en lo que va del año también acumularon un alza de 19,3%.

Noticias relacionadas
El viceministro de Economía conversó en Rosario con el presidente de Idea, Santiago Mignone.

José Luis Daza en Rosario: "La economía llega robusta a las elecciones de 2027"

Desde el Ministerio de Economía se definieron los instrumentos financieros habilitados y los límites de inversión para los recursos creados por la reforma laboral.

El gobierno reglamentó cómo deberán invertirse los Fondos de Asistencia Laboral

Los bienes semidurables también exhibieron un desempeño positivo. El consumo creció 12,9% interanual, impulsado principalmente por las ventas de indumentaria y calzado en shoppings, que aumentaron 17% a precios constantes.

El consumo descendió 1,2% interanual en julio y acumuló ocho meses consecutivos en baja

Cartelera económica. Durante el encuentro se recorrerán las tres décadas transcurridas desde la aprobación del primer cultivo transgénico en el país, en 1996.

Cartelera económica: masterclass por los 30 años de cultivos transgénicos en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Quieren limitar las banderas extranjeras en el Monumento: rechazo de colectividades

Quieren limitar las banderas extranjeras en el Monumento: rechazo de colectividades

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Lo último

Caputo anunció la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

Caputo anunció la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

Ansés en agosto: cómo queda el calendario de pagos con el feriado

Ansés en agosto: cómo queda el calendario de pagos con el feriado

Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco

Leonardo Roberto Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, fue condenado además a pagar una multa superior a los $118 millones. La investigación tuvo capítulos clave en barrio Ludueña y en Puerto Gaboto, donde se hallaron casi 30 kilos de cocaína.
De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco
La inflación rebotó en julio con una tasa de 2,1% y ya acumula casi 20% en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con una tasa de 2,1% y ya acumula casi 20% en siete meses

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir justicia
Policiales

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir justicia

La canasta básica subió 2,2 % en julio: una familia necesitó más de $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % en julio: una familia necesitó más de $1.564.000 para no ser pobre

Quieren limitar las banderas extranjeras en el Monumento: rechazo de colectividades

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Quieren limitar las banderas extranjeras en el Monumento: rechazo de colectividades

La Intendencia dice que el proyecto sobre banderas extranjeras en el Monumento es cuasi fascista
La Ciudad

La Intendencia dice que el proyecto sobre banderas extranjeras en el Monumento es "cuasi fascista"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Quieren limitar las banderas extranjeras en el Monumento: rechazo de colectividades

Quieren limitar las banderas extranjeras en el Monumento: rechazo de colectividades

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en un equipo de la liga de los campeones del mundo

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en un equipo de la liga de los campeones del mundo

Ovación
Central vs. Corinthians: la contundente advertencia de Carlos Tevez a los paulistas sobre el Gigante
Ovación

Central vs. Corinthians: la contundente advertencia de Carlos Tevez a los paulistas sobre el Gigante

Central vs. Corinthians: la contundente advertencia de Carlos Tevez a los paulistas sobre el Gigante

Central vs. Corinthians: la contundente advertencia de Carlos Tevez a los paulistas sobre el Gigante

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

El defensor Lucas Carrizo llegó a Rosario y ya se sumó al plantel de Newells

El defensor Lucas Carrizo llegó a Rosario y ya se sumó al plantel de Newell's

Policiales
El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual
Policiales

El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir justicia

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir justicia

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

La Ciudad
Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad
La Ciudad

Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

La Intendencia dice que el proyecto sobre banderas extranjeras en el Monumento es cuasi fascista

La Intendencia dice que el proyecto sobre banderas extranjeras en el Monumento es "cuasi fascista"

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación de calles en toda la ciudad
La Ciudad

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación de calles en toda la ciudad

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Por Patricia Martino
Mercados ganaderos

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo
La Ciudad

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

Demoran a hinchas de Independiente por  entradas falsas en El Coloso
Policiales

Demoran a hinchas de Independiente por  entradas falsas en El Coloso

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada
La Región

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida
La Ciudad

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 
La ciudad

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Policiales

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones
Información General

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados

Newells se prepara para recibir a Deportivo Riestra y Kudelka prende velas por Cóccaro
Ovación

Newell's se prepara para recibir a Deportivo Riestra y Kudelka prende velas por Cóccaro

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco
Policiales

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes
Policiales

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

José Luis Daza en Rosario: La economía llega robusta a las elecciones de 2027

Por Alvaro Torriglia
Economía

José Luis Daza en Rosario: "La economía llega robusta a las elecciones de 2027"

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana
La Ciudad

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana