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Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Las entidades financieras ajustan diariamente la retribución para competir por los ahorros de sus usuarios

13 de agosto 2026 · 19:40hs
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Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Los ahorristas siguen buscando alternativas para obtener un rendimiento sobre sus pesos sin perder disponibilidad inmediata del dinero. Esa combinación convirtió a las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas en una de las opciones más utilizadas para la administración cotidiana de los fondos.

La competencia entre bancos, fintech y plataformas de pago mantiene una actualización permanente de las tasas ofrecidas, con promociones y condiciones que cambian con frecuencia para captar nuevos usuarios. En ese contexto, conocer qué rendimiento ofrece cada aplicación y cuáles son sus limitaciones resulta clave para elegir dónde mantener el dinero disponible.

El uso de las billeteras virtuales continúa creciendo de manera sostenida, impulsado por la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez. A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten obtener intereses mientras el dinero permanece disponible para realizar transferencias, pagos o consumos, ya que no requieren inmovilizar los fondos y los usuarios pueden disponer de ellos en cualquier momento, según la plataforma.

Con una oferta cada vez más amplia de aplicaciones financieras, las empresas del sector ajustan a diario los rendimientos para competir por los ahorristas.

Cada plataforma establece condiciones particulares, por lo que conviene revisar la “letra chica” antes de optar por una de ellas. Algunas fijan un límite máximo de saldo sobre el que aplican la tasa promocional, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. En la mayoría de los casos, los intereses se acreditan diariamente.

Cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada

  • Banco BICA: 22% TNA
  • Fiwind: 21% TNA
  • Cocos Pay: 20,81% TNA
  • Carrefour Banco: 20% TNA
  • Ualá: 19,71% TNA
  • YPF: 19,4% TNA
  • Lemon Cash: 19,37% TNA
  • Banco BICA: 19% TNA
  • Personal Pay: 18,62% TNA
  • Brubank: 18% TNA
  • Frascos Naranja X: 18% TNA
  • Mercado Pago: 17,9% TNA
  • Banco Voii: 17% TNA
  • Naranja X: 17% TNA

Plazo fijo

Para quienes que prefieren la opción más tradicional, el panorama de los depósitos a plazo fijo en pesos muestra diferencias notables entre bancos. Un relevamiento realizado sobre las tasas disponibles para un plazo fijo de $1 millón permite comparar las opciones más relevantes del sistema financiero argentino.

  • Banco de la Nación Argentina: TNA de 19%. .
  • Banco de Galicia: TNA de 17,5%.
  • Banco BBVA Argentina: TNA de 18,25%.
  • Banco Santander Argentina: TNA de 16%.
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA de 21%.
  • Banco Macro: TNA de 19,5%.
  • ICBC Argentina: TNA de 17,7%.
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: TNA de 17%.
  • Banco Patagonia: TNA de 16%.
  • Banco Credicoop: TNA de 17,5%.

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Los bienes semidurables también exhibieron un desempeño positivo. El consumo creció 12,9% interanual, impulsado principalmente por las ventas de indumentaria y calzado en shoppings, que aumentaron 17% a precios constantes.

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