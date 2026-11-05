Ars Nova celebra sus 50 años de historia con un concierto especial en el Teatro La Comedia

El conjunto rosarino festejará sus Bodas de Oro este viernes 6 de noviembre, con un espectáculo gratuito, bajo la dirección de Miguel Ángel Solagna

En el marco de sus Bodas de Oro , el conjunto Ars Nova brindará un espectáculo inolvidable con entrada libre y gratuita . Para celebrar sus cincuenta años de trayectoria, realizará un recorrido por las obras y los recuerdos que marcaron su repertorio y su historia, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Solagna.

La cita será este viernes 6 de noviembre, de 20:30 a 22, en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958), con entrada será libre y gratuita.

Bajo la dirección de Miguel Ángel Solagna, el concierto contará con la participación de los integrantes actuales y ex miembros del coro y del conjunto instrumental. La formación coral estará integrada por las sopranos Guillermina Amelong, Ema Capiglioni, Melisa Catania, Verónica Estévez, Alejandra Facchiano, Silvia Gherbaz, Virginia Hernández y Flavia Pérez; las contraltos Silvina Cornejo, Noemí Daniele, Elba Espejo, Rocío Fernández, María Fernanda Franco, María Laura Marconi, Verónica Miró, Romina Negri y Liliana Rodríguez; los tenores Hugo Franzini, Oscar Leiva, Rodrigo Sagasti, Franco Zaltrón y Gustavo Zamora; y los bajos Silvio Faggiani, Roberto Fleiderman, Alejandro Gallego, Augusto Gilli, Roberto Molina, Marcelo Stocco y Mauricio Tuells.

La dirección estará a cargo del maestro Solagna, con la asistencia de Romina Negri y Rodrigo Sagasti. El conjunto instrumental contará con Sofía Acedo en violín, Ana Fumagallo en viola da gamba, Marcelo Stocco en órgano y Franco Zaltrón también en violín.

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Los 50 años de Ars Nova

Los comienzos de Ars Nova se remontan a 1976, cuando Solagna, egresado de la carrera de Composición de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto a la primera formación coral, realizó su presentación inaugural en el Colegio Marista. Desde entonces, el conjunto desarrolló una trayectoria ininterrumpida en la escena artística y cultural de Rosario, con presentaciones en salas de arte, auditorios, iglesias, capillas y los principales teatros de la ciudad.

“El público se va a encontrar con un gran festejo para celebrar estos 50 años, con música, recuerdos y videos que reflejan la trayectoria de Ars Nova y el valor incalculable del conjunto y de la institución”, anticipó el director Solagna con La Capital.

“Para mí, este festejo está lleno de agradecimientos. Este recorrido es parte de mi historia. El conjunto tiene un valor muy profundo”, expresó

Al frente de esta celebración, también puso en palabras lo que significa llegar a los 50 años de Ars Nova y conducir un concierto que reúne pasado, presente y futuro. “Llegar a dirigir este concierto y ser parte de estos 50 años de excelencia con la música es un sueño concretado”, afirmó. Y agregó: “Agradezco a los medios,a las instituciones y sobre todo a los integrantes que que me dan su confianza. Agradezco a Dios estar hoy acá con gente que apoya mis locuras,mis proyectos y se suman con Fé y muchos estudios":

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