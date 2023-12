Arjona anunció que se baja de los escenarios por problemas de salud

"A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", indicó, y dejó en claro que recibió "seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida".

Arjona añadió: "Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver".

"La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", concluyó.