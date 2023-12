Araceli Torrardo, tras el revés judicial de Nalbandian: "El acoso fue enorme"

La influencer rosarina aseguró que la situación a la que la sometió el ex tenista al vigilarla en su intimidad le provocó "un terror indescriptible"

El escándalo que se se desató al saberse que David Nalbaldian había escondido una cámara de video en su departamento para vigilar a su novia , la infuencer rosarina Araceli Torrado , sumó un nuevo capítulo: la Justicia decidió reactivar la causa contra el ex tenista cordobés que fue denunciado por acoso.

La difusión de un video que prueba la existencia de la cámara oculta le dio visibilidad a la denuncia de la joven , quien declaró en la causa que empezó a asustarse "cuando el empleado de vigilancia del edificio me confesó que Nalbandian le pedía las cámaras de seguridad para ver mis movimientos".

"En junio notamos algo extraño en la habitación, yo estaba con mi hermano. Él notó un brillo extraño detrás de la ventilación interna que tiene el departamento. El terror que provocó en mí fue indescriptible: no solamente me estaban vigilando, sino que pudieron verme desnuda", añadió.

Este jueves Torrado que, más allá de la decisión judicial, todavía hay mucho por hacer. “Es un delito que tiene que ver con violencia psicológica y sexual”, reclamó la influencer en El Trece, y agregó: “Era indignante ver cómo archivaban la causa, como si nada, por ser una figura pública y por ser él”.

“Me perjudicó en absolutamente todo. Al día de hoy no sé que ha hecho con todo lo que me grabó, con las imágenes que tiene de mi intimidad y desnudez”, reveló la ex novia de Nalbaldian, quien dijo tuvo miedo y ansiedad y que sufrió ataques de pánico. .

Además, contó que Nalbaldian dijo en su descargo, en un audio que se hizo público, que "puso la cámara para entenderme". Y aclaró: "No sé a que se refería con eso. La cámara apuntaba a la cama y en otra ventilación había un micrófono”.

“La cantidad de acoso y le hostigamiento fue enorme, no fue solo esto”, agregó Torrado, quien relató que Nalbaldian se comunicaba con sus amigas para saber sobre dónde se encontraba o si estaba con alguien más. “Me parece gravísimo todo lo que sucedió. Se fue dando en los últimos meses cuando decidí cortar la relación”, finalizó.