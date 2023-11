Quién es Aracelli Torrado, la influencer rosarina que denunció a Nalbandian 

El ex tenista cordobés David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja Araceli Torrado, una modelo e influencer rosarina de 29 años, por acoso y hostigamiento. La joven declaró que el deportista instaló una cámara de video en el departamento que compartían . El dispositivo estaba ubicado en el cuarto de la influencer, según aseguró ella, para “espiarla”.

La cámara WiFi apuntaba directamente a la cámara, y fue descubierta por Torrado junto a su hermano. No obstante, en una conversación de WhatsApp donde la modelo interrogó al ex tenista, Nalbandian admitió que colocó el dispositivo en el cuarto de la rosarina, pero afirmó que no pudo acceder a ninguna imagen, porque la cámara no tenía conexión.

Quién es Araceli Torrado

Araceli Torrado es una joven rosarina de 29 años, quien, además de modelo, es locutora e influencer. Tan sólo en su cuenta de Instagram, Torrado tiene 200 mil seguidores. En su perfil, se describe como parte del equipo de promotoras Monster Energy Girls, una marca de bebidas energizantes, y en varias fotos se la puede ver promocionando este producto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Araceli Torrado (@aracelitorrado)

Araceli Torrado mantuvo un romance de casi dos años con el ex futbolista Juan Sebastián "La Brujita" Verón, hoy vicepresidente del club Estudiantes de La Plata. La relación entre la modelo y Verón duró casi dos años y llegaron a convivir. No obstante, la pareja se separó en el año 2021.

Luego de la gran repercusión de la denuncia contra el ex tenista, Araceli se expresó al respecto mediante un comunicado en las redes sociales, en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo. “Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, escribió Torrado en su cuenta de Instagram.

nalbandian.webp

Este caso fue muy debatido en las redes sociales, y el consenso general de los usuarios fue repudiar el accionar de Nalbandian. Sin embargo, la Fiscalía Nº 18 de la Ciudad de Buenos Aires archivó el caso porque los mensajes del cordobés y la cámara no constituían un delito.

nalbandian 2.jpg Araceli Torrado junto a David Nalbandian

Por otro lado, el abogado de Araceli Torrado afirmó que su cliente solicitó la restricción de acercamiento. Además, expresó que la influencer tuvo que mudarse, ya que considera que no tiene la protección que la ley debería garantizarle.