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Provincial es el gran escenario para la lucha en los Suramericanos Santa Fe 2026

El club del Parque, cuna de luchadores olímpicos como Rubén Leibovich, Carlos Braconi y Daniel Navarrete, será escenario de los combates

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

29 de agosto 2026 · 18:20hs
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Lucha

Lucha, una de las disciplinas presentes desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, disputados en Atenas en 1896.

Provincial y la lucha tienen un pacto con la historia. Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en el marco del acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia y uno de esos deportes será la lucha.

La lucha, una de las disciplinas que está presente desde los primeros Juegos Olímpicos modernos disputados en Atenas en 1896 y en esta ocasión sus combates se desarrollarán a lo largo de tres jornadas en el Club Atlético Provincial. Y no podía ser de otra manera. Porque el Rojo es la cuna de los grandes luchadores que aportó Rosario a la historia olímpica. De ahí salieron Rubén Leibovich, olímpico en Tokio 1964; Carlos Braconi, quien compitió en Montreal 1976; y Daniel Navarrete, presente en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

Un poco de historia

Por una cuestión de calendario, ya que los primeros Juegos Suramericanos fueron los Juegos Cruz del Sur que se disputaron en La Paz, Bolivia, en 1978; “Leibo” no rivalizó en la competencia subcontinental, al igual que Braconi, quien tras su participación en los Juegos Olímpicos de 1976 dejó la selección y compitió solamente a nivel local.

Por eso, el único de los tres que compitió en Juegos Suramericanos es Navarrete, quien lo hizo en 1986 y 1994 en lucha grecorromana hasta 68 kilos, donde se consagró campeón. Previamente ya había subido a lo más alto del podio en 1982, cuando fue campeón en lucha libre hasta 62 kilos; y en 1986, cuando lo hizo en lucha libre hasta 68 kilos.

Un caso especial es el de Sandro López, olímpico en judo en Seúl 1988, Barcelona 1992 y Beijing 2008 pero compitió en los Juegos Suramericanos de 1990 en lucha grecorromana hasta 100 kilos y lucha libre hasta 100 kilos y fue campeón en ambas.

La lucha grecorromana es una disciplina de combate en la que dos atletas se enfrentan utilizando exclusivamente la parte superior del cuerpo, con técnicas destinadas a derribar e inmovilizar al rival. Los ataques y llaves deben ejecutarse por encima de la cintura. El combate puede finalizar cuando uno de los luchadores logra mantener los dos hombros de su adversario apoyados sobre la lona (el denominado “tocado”) o cuando obtiene la mayor cantidad de puntos a través de proyecciones y otras acciones técnicas.

A la hora de señalar las diferencias, la lucha grecorromana combina potencia física, velocidad, equilibrio, resistencia y capacidad táctica; mientras que en la lucha libre, los atletas solo pueden utilizar ataques que involucren la parte superior del cuerpo, una característica que exige precisión y dominio técnico en cada movimiento.

Provincial, el escenario

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las competencias de lucha se desarrollarán del 19 al 21 de septiembre en el Club Atlético Provincial. Todas las categorías de lucha se desarrollarán sobre dos colchones reglamentarios homologados por la United World Wrestling (UWW), la entidad que rige este deporte a nivel internacional.

Cada enfrentamiento demanda una rápida lectura de las acciones del rival y la capacidad de aprovechar cada oportunidad para conseguir una ventaja. La fuerza es fundamental, pero también lo son la técnica, el equilibrio y la estrategia para definir un combate.

El formato

Una de las particularidades de la competencia será su formato. Cada categoría de peso completará todas sus instancias durante una misma jornada, desde el pesaje y el control médico hasta las rondas eliminatorias, los repechajes y las finales.

El sistema será de eliminación directa, con cuadros ideales de ocho o 16 luchadores. Cuando una categoría no alcance esa cantidad de participantes, se disputarán combates clasificatorios previos para completar el cuadro principal.

Los cruces se determinarán mediante un sorteo aleatorio durante la reunión técnica y no se utilizará un sistema de clasificación basado en el ranking mundial.

La competencia contará con un sistema de repechaje, una modalidad habitual en los torneos internacionales de lucha. Los atletas que pierdan ante alguno de los dos finalistas tendrán una nueva oportunidad de continuar en competencia y luchar por una medalla. Los ganadores de los repechajes obtendrán las dos preseas de bronce de cada categoría, mientras que los finalistas disputarán el combate por el oro y la plata.

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