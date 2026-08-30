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Abrió sus puertas la Villa Olímpica de Rosario: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

La cuenta regresiva hacia el evento deportivo sumó este domingo un capítulo clave: quedó habilitado el complejo habitacional del ex-Batallón 121, con 245 departamentos y capacidad para 1.485 camas, que recibirá a las delegaciones que compitan en Rosario.

30 de agosto 2026 · 18:50hs
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Abrió sus puertas la Villa Olímpica de Rosario: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Rosario dio este domingo otro paso decisivo en los preparativos para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un recorrido que arrancó a las 15 y se extendió hasta bien entrada la tarde, quedó formalmente habilitada la Villa Olímpica, el complejo que funcionará como alojamiento oficial para deportistas y delegaciones durante la competencia continental. La jornada también incluyó la apertura de la CapiPlaza y de un tramo de la obra sobre calle Ayacucho.

La actividad, abierta a los vecinos, combinó lo institucional con lo festivo: hubo espectáculos de Circo Lumiere y de Cumbión del Río antes de que, a las 16, comenzara la recorrida oficial por las instalaciones de la nueva Villa.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en la provincia, con las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela como sedes.

Dónde está y cómo es el complejo habitacional

El desarrollo de la Villa Suramericana se levantó en el predio del ex-Batallón 121, en el sur de Rosario, sobre un sector delimitado por las calles Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez. El proyecto se organiza en cinco torres de departamentos distribuidas en tres manzanas, con una superficie total construida que supera los 21.000 metros cuadrados.

En total, la Villa tiene 245 unidades habitacionales y una capacidad para 1.485 camas, lo que la convierte en uno de los principales puntos de alojamiento de los Juegos en Rosario. Los departamentos se dividen en tres tipologías: 35 unidades de un dormitorio, 140 de dos dormitorios y 60 de tres dormitorios, sobre una superficie construida de 21.342 metros cuadrados.

Durante los Juegos, el complejo cumplirá una función puntual y acotada en el tiempo: alojar a los deportistas y las delegaciones que participen de las competencias que se disputen en Rosario. La Villa no funciona de manera aislada, sino que integra, junto con los complejos habitacionales de Santa Fe y Rafaela, el sistema oficial de alojamiento de los XIII Juegos Suramericanos, pensado para concentrar en un mismo circuito el hospedaje y los servicios que necesitarán los participantes.

Un evento que moviliza a más de 4.000 atletas

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia abarcará 43 deportes y 60 disciplinas, y además de los deportistas movilizará a entrenadores, oficiales, equipos técnicos y personal operativo de toda la región.

La habilitación de la Villa no fue el único anuncio de la jornada. También se inauguraron parte de las obras sobre calle Ayacucho y la CapiPlaza, en una actividad pensada para que los vecinos pudieran conocer de primera mano las intervenciones vinculadas a los Juegos y a la transformación urbana que atraviesa esa zona de la ciudad.

La CapiPlaza se ubica en el Parque Héroes de Malvinas y forma parte del legado urbano y social que buscan dejar los Juegos. Su diseño toma como principales fuentes de inspiración a Capi, la mascota oficial de los Suramericanos, y al deporte en general. Durante la competencia, ese espacio funcionará como Fan Fest, sumándose a las propuestas de recreación y encuentro que acompañarán el evento. La idea, en este caso, es que la plaza no quede asociada únicamente a los Juegos, sino que se incorpore a la vida cotidiana de la ciudad como un lugar de integración y apropiación comunitaria una vez terminada la competencia.

Una pieza más de la transformación del sur rosarino

La elección del predio del ex-Batallón 121 para levantar la Villa Suramericana no fue casual. Se trata de un sector que en los últimos años viene atravesando una transformación urbana profunda, con nuevas instalaciones deportivas, espacios públicos y equipamiento comunitario. En ese mismo entorno funcionan hoy el Museo del Deporte Santafesino y el nuevo Centro Acuático Provincial, además del propio Parque Héroes de Malvinas, mientras que las obras vinculadas a los Juegos se extienden también a otros puntos de la ciudad.

En ese sentido, la Villa se suma como un nuevo hito dentro de ese proceso de reconversión del sur de Rosario. La intención es que la infraestructura construida para alojar a los atletas durante septiembre no quede en desuso una vez terminados los Juegos, sino que tenga continuidad y se incorpore a la vida cotidiana de la ciudad.

Con las delegaciones cada vez más cerca de llegar, Rosario terminó de completar una de las piezas centrales de la organización. La Villa Suramericana ya está lista para recibir a los protagonistas y convertirse, durante dos semanas de septiembre, en uno de los puntos de encuentro de los Juegos Suramericanos.

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