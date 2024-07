Antonio Laje y María Belén Ludueña dieron por superado el escándalo por maltrato

"Yo di vuelta a la página, creo que fue una muy buena experiencia, imaginate que termina con este reconocimiento, así que todo positivo. Nosotros somos compañeros de canal, nos vemos casi todos los días", dijo Ludueña al recibir la estatuilla como mejor periodista femenina por su trabajo en el noticiero matutino, quien en el momento de agradecer por el premio no dudó en incluir a Laje en su discurso.

"Estoy supercontenta de poder disfrutar de este premio, no me lo esperaba, yo decía bueno, ya estar nominada es un montón, pero cuando estás acá, competís porque te lo querés ganar. Ahora lo tengo, me lo llevo a casa", sostuvo la actual compañera de Guillermo Andino en el noticiero del mediodía de América.