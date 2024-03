Ángela Torres habló por de su romance con Rusherking: "Nos queremos mucho"

Vale recordar que la dupla lanzó la canción “Mitad” hace poco más de una semana, cuando las especulaciones sobre el vínculo ya eran fuertes. “¿Como amigos? ¿Pero no hay romance? Él salía con alguien conocido. Yo no puedo dormir con esta intriga”, repreguntó Legrand, implacable. “Me hacés entrar en calor. Nos queremos mucho, pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que... Pero lo quiero mucho”, afirmó la actriz, confirmando el romance con cautela.