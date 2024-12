Ángela Leiva pasó Navidad con el Chelo Weigandt y su familia

Ángela Leiva vive un fin de año lleno de emociones fuertes. Por un lado, hizo una fuerte denuncia pública contra su ex pareja y manager por hostigamiento. Por otro, confirmó su relación con Marcelo Weigandt, ex futbolista de Boca Juniors y actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

“Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer”, agregó. La publicación recibió rápidamente miles de comentarios de apoyo de colegas y seguidores.

La Navidad de Ángela Leiva y el Chelo Weigandt

El 24 de diciembre, Ángela hizo otro posteo, agradeciendo “el aguante” y mostrándose feliz en la Nochebuena junto a su nuevo compañero. La pareja dio a conocer que compartieron las fiestas junto a la familia de él.

“Quiero agradecer los miles y miles de mensajes que he recibido en estos días. Gracias por el aguante, por el amor. Todo me hace más fuerte, ya nada me debilita. Hoy soy la mujer que siempre quise ser, la que se cayó muchas veces y se levantó, la que ya no se cae nunca más”, expresó la cantante. “Les deseo una hermosa Noche Buena, una muy feliz Navidad, acompañados por esas personas que elegimos y amamos. Pidan deseos que se cumplen. Háganle la cartita a Papá Noel, pidan regalos. El mío llegó por adelantado”, cerró, en referencia al flamante amor con el futbolista.